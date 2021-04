La série Fiat 500 Hey Google apporte tout ce que Google à votre voiture

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google Assistant est probablement le meilleur assistant vocal du moment, il ne devrait donc pas être une énorme surprise que Fiat se soit associé à Google pour la famille 500.

Mais nous ne nous attendions pas à ce que Fiat fasse un "all in". La série Hey Google reçoit des badges, des étiquettes de siège décorées et brodées et des motifs de siège - et cest tout avant darriver à la technologie réelle.

Ce nest donc pas une intégration subtile de la technologie de Google dans la Fiat 500, cest une célébration de Google Assistant, avec ces «molécules» multicolores sur le pilier B et les sièges ne laissant rien à limagination.

Il y aura des versions Hey Google des Fiat 500, 500X et 500L, chacune recevant ces éléments de conception supplémentaires afin que vous noublierez jamais que vous avez acheté lédition Hey Google de cette petite voiture courageuse.

Bien sûr, cest la connectivité que vous recherchez vraiment. Grâce à lintégration de Google Assistant , vous pourrez poser des questions à Google sur votre Fiat 500 - et pas seulement dans la voiture - mais sur votre téléphone, Nest Hub ou tout autre appareil à la maison.

Par exemple, vous pourrez demander à Google où se trouve votre voiture ou sa quantité de carburant. Cest vraiment de cela quil sagit: une intégration transparente avec Google, de sorte quil soit vraiment facile dobtenir des informations de votre voiture lorsque vous ny êtes pas.

Pour que tout fonctionne, ceux qui commandent lédition Fiat 500 Hey Google recevront un Nest Hub dans une bonne mesure, dans le cadre du sac de cadeaux.

Ce nest pas la première fois que nous assistons à ce type dintégration, car Google Assistant a également été intégré au Nissan Juke de la même manière, mais sans la marque Google.

Une fois dans la voiture, vous aurez un logo Google sur lécran Uconnect et pour ceux qui veulent toute lexpérience, oui, la voiture prend en charge Android Auto , vous pouvez donc connecter votre téléphone et compléter le cercle.

Les nouveaux modèles Hey Google Fiat 500 commenceront à partir de 16 005 £.

Écrit par Chris Hall.