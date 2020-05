James Dyson révèle sa voiture électrique annulée - avec lespoir de vendre la technologie de la batterie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sir James Dyson a donné un aperçu surprise de la voiture électrique annulée de son entreprise. Le projet a été mis en conserve en octobre de lannée dernière quand il est devenu douloureusement évident que la voiture, du nom de code N526, ne pourrait pas gagner de largent.

Dyson dit maintenant quil aurait fallu faire 150000 £ par voiture - ce qui est clairement impossible lorsque la voiture en question est un SUV à sept places qui ressemble à un Range Rover Evoque ou Sport - et que Dyson a investi 500 millions de livres sterling de son propre argent dans le projet top secret de 2,5 milliards de livres sterling qui était centré sur un hangar rénové à Hullavington, Wiltshire UK - juste en bas de la base principale de Dyson à Malmesbury.

James Dyson a parlé du projet lors d une interview avec le Sunday Times Magazine dans le cadre de sa fonction annuelle Rich List. Sir James est arrivé en tête pour la première fois avec une fortune de 16,2 milliards de livres sterling.

Sir James Dyson, lhomme le plus riche de Grande-Bretagne, a dépensé 500 millions de livres sterling pour développer une voiture électrique pour rivaliser avec celle de Tesla. Il la ensuite mis au rebut avant que le premier prototype ne prenne la route. Il explique à John Arlidge pourquoi https://t.co/mIVmVFnN6D - The Sunday Times Magazine (@TheSTMagazine) 17 mai 2020

Vous pouvez voir à quoi cela ressemble ci-dessus - et lintérieur frappant mais simpliste de larticle. Les sièges, par exemple, ont été clairement pensés de manière unique Dyson, avec des appuis-tête circulaires.

Cétait un peu étrange de voir Dyson parler dun échec dans une interview sur le succès, mais il profitait clairement de loccasion pour parler de la pièce maîtresse du projet - la technologie propriétaire de la batterie à semi-conducteurs de lentreprise qui peut produire dexcellentes performances "même sur une nuit de février glaciale ".

De toute évidence, il sagit ici de commercialiser cette technologie auprès dautres fabricants. La portée citée est de 600 miles (probablement basée sur la norme européenne WLTP), ce qui signifie quelle a environ 200 miles de plus quune gamme Tesla Model S et presque le double de celle du modèle X. Et cela malgré le poids élevé du véhicule Dyson à 2,6 tonnes, entraîné par deux moteurs de 2000 kW capables de 125 mph et 536 chevaux au frein.

Sir James a également mentionné dans linterview quil avait conduit la voiture dans une enceinte fermée. Donc, la voiture a certainement vécu, elle ne sera jamais commercialisée.