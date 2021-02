La nouvelle DS 4 saute dans le territoire du crossover, mais il lui manque une version entièrement électrique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - DS Automobiles a entièrement dévoilé la DS 4, une nouvelle voiture du segment C qui fait un énorme pas en avant par rapport au modèle précédent du même nom . DS Automobiles a déplacé cette voiture dans lespace multisegment, avec des roues massives de 20 pouces pour ce look populaire de SUV bébé.

Le nouveau modèle reflète la Citroën C4 récemment annoncée et il y a beaucoup de similitudes dans le segment du marché que ces voitures attaquent. La DS 4 précédente était une sorte de berline plus grande et la nouvelle DS 4 est une sorte de berline coupé encore plus grande - mais beaucoup plus belle.

À première vue, il semble plus intéressant que le DS 7 Crossback existant , et tout comme ce modèle précédent, le personnage ne manque pas pour faire remuer les langues. De lextérieur, vous avez ces lumières caractéristiques et ces détails angulaires, avec des poignées de porte escamotables vous rappelant quil sagit dun cran au-dessus.

Glissez-vous à lintérieur et vous serez frappé par lintérieur occupé, jonché du gaufrage et des coutures Clous de Paris signature de DS sur les étendues de cuir. DS souligne quil y a ici un effet bicolore, avec des zones claires pour le confort - le tunnel central et les sièges - tandis que les zones plus sombres sont plus fonctionnelles - sur le tableau de bord.

Il existe de nombreux écrans, non seulement au centre de la voiture et pour le conducteur, mais avec un écran supplémentaire conçu pour les gestes sur la console centrale. Appelé DS Smart Touch, lidée est que vous pourrez poser votre main naturellement au centre de la voiture et interagir avec cet écran tout en gardant les yeux sur la route - et éviter de trop piquer sur lécran principal.

Il y a un nouveau système DS Iris en cours dexécution, répondant à certaines des critiques que nous avions des interfaces utilisateur DS dans le passé. Il semble maintenant y avoir plus de fonctionnalités et un peu moins de design, ce qui est très bienvenu.

Ce qui est peut-être surprenant à propos de la nouvelle DS 4, cest quelle se lance sans version électrique. Il existe un hybride rechargeable, offrant un moteur à essence de 180 ch avec un moteur de 110 ch, offrant 30 miles de conduite électrique pure, mais étant donné la croissance des véhicules électriques à batterie ces dernières années, il est surprenant que ce modèle haut de gamme passe à côté.

Apple CarPlay a expliqué: emmener iOS sur la route Par Britta O'Boyle · 7 Juillet 2020 Un aperçu détaillé du fonctionnement dApple CarPlay, avec des explications sur lutilisation de Google Maps, lenvoi de messages et la lecture de

Il y aura une gamme complète de moteurs à essence - PureTech 130, 180, 225 - tandis que le diesel arrive à 130 ch. Il y aura une gamme complète de couleurs et de niveaux de finition pour vous permettre de choisir à quel point vous voulez que votre DS 4 soit exquise.

Il existe également principalement deux versions, avec une DS 4 régulière rejointe par la DS 4 Cross, cette dernière obtenant des détails extérieurs pour lui donner un aspect légèrement plus robuste, y compris des barres de toit. Bien que le Cross ne soit pas à quatre roues motrices, il sera doté du système de contrôle de traction avancé et du contrôle de descente.

La DS 4 arrivera au quatrième trimestre 2021 et nous nous attendons à ce que le modèle de plug-in soit assez populaire. DS Automobiles a dépassé Lexus en part de marché européen en 2020 et bien que cela ne se reflète peut-être pas sur les routes du Royaume-Uni, il est probable que ce sera une forte performance pour la marque.

Écrit par Chris Hall.