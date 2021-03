Dolby Atmos apporte un son immersif aux voitures et ajoute des avertissements directionnels au conducteur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dolby Atmos arrive dans les véhicules. Le premier véhicule à mettre en œuvre la technologie sera le véhicule électrique de luxe Lucid Air de Lucid Motor.

Le système du Lucid Air sera un système «Surreal Sound» à 21 haut-parleurs, composé de haut-parleurs avant, arrière, latéraux et en hauteur. Comme nous lavons indiqué précédemment , la raison dêtre de Lucid est axée sur les nouvelles technologies et les records pour se faire un nom plutôt que sur une marque établie.

Les passagers de la voiture pourront profiter du son immersif dAtmos , tandis que la technologie veillera également à ce que toutes les alertes ou notifications soient dirigées vers le conducteur. Par exemple, Lucid dit quun avertissement de ceinture de sécurité viendra, aux oreilles du conducteur, de la direction de la ceinture débouclée.

Dautres avertissements, tels que la détection des angles morts, seront également directionnels pour aider à alerter le conducteur du problème. Même les clignotants / indicateurs sonneront comme sils venaient du côté approprié du véhicule. Tout le son est émis pour alerter le conducteur et les passagers avec une amélioration Atmos.

Lucid Air a une autonomie projetée de plus de 500 miles (avec la batterie étendue de 113 kWh) et une durée de 0 à 100 km / h de 2,5 secondes. Les livraisons du nouveau véhicule commenceront au second semestre 2021.

«En tant que première voiture à intégrer Dolby Atmos, Lucid Air offre une expérience sonore multidimensionnelle élevée à la hauteur des autres innovations de Lucid», a déclaré Derek Jenkins, vice-président senior du design chez Lucid Motors.

"Lexpérience post-luxe nest pas seulement une question de design et de technologie de nouvelle génération, elle parle également dune expérience inégalée dans la voiture qui engage tous les sens."

Écrit par Dan Grabham.