Le nouveau produit phare de Citroën C5X est un hybride rechargeable de luxe semi-autonome

(Pocket-lint) - Citroën a dévoilé un nouveau produit phare, le Citroën C5X, qui se présente comme un tourer de luxe. Fait intéressant, Citroën a mis au point un style crossover pour cela, répondant au désir de hauteur de caisse de SUV, avec le confort de la berline et la praticité dun break.

Citroën voit cela comme rien de ce qui précède et de tout ce qui précède, et a clairement déclaré lors de la première mondiale quelle pense que ce style de carrosserie répond à toutes ces exigences - alors ne vous attendez pas à des variations.

Il y a une esthétique de coupé dans ce modèle, avec un long capot, un dos rapide et moins de porte-à-faux à larrière quà lavant - même si à première vue, vous pourriez penser que vous regardez la Citroën C4, qui a un look similaire.

Ce qui est essentiel ici, cest que vous bénéficiez dun bon espace pour les jambes pour les passagers arrière ainsi que dun coffre de 545 litres, donc il y a beaucoup despace pour ces longs voyages.

Il y aura des versions essence ou hybrides rechargeables du C5X, sans engagement pour une version entièrement électrique pour le moment. Cependant, la voiture se trouve sur la plate-forme EMP2 et pourrait donc facilement apparaître sous forme électrique à lavenir - bien que nous soupçonnons que la barrière à cela pour le moment est le prix.

Au lieu de cela, le C5X obtiendra un groupe motopropulseur basé sur ce que vous trouverez dans le C5 AirCross , avec une option hybride rechargeable de 225 ch offrant une autonomie électrique de 50 km / 30 miles pour ces courts trajets urbains.

Il y aura une multitude de technologies, avec un affichage tête haute élargi projetant des détails importants à lintérieur du pare-brise afin que le conducteur puisse vivre une expérience semblable à la réalité augmentée.

Un écran de 12 pouces se trouve au centre du tableau de bord, utilisant une toute nouvelle interface, qui, selon Citroën, ressemble beaucoup plus à une expérience de smartphone. Navons-nous pas beaucoup entendu cela récemment de la part des constructeurs automobiles?

Il y a aussi beaucoup de technologie de conduite, avec une autonomie de niveau 2 , cest-à-dire un régulateur de vitesse adaptatif, une conduite stop-start et une assistance de voie, donc dans certains cas, la voiture se conduira delle-même.

Le confort et le luxe sont en tête de liste: cette voiture est conçue pour flotter comme un nuage et vous emmener de A à B avec raffinement et confort.

La Citroën C5X sera disponible à la commande fin 2021, apparaissant sur les routes début 2022.

Écrit par Chris Hall.