Citroën a dévoilé le nouveau C4, dont une version électrique - le ë-C4 - alliant un style crossover à un arrière coupé séduisant.

La voiture adopte le design en chevron de la société qui marque lavant de son véhicule depuis quelques années. Cest une voiture intéressante, très en phase avec les tendances actuelles.

Citroën pousse vraiment le confort avec cette voiture, avec une suspension hydraulique progressive et de nouveaux sièges visant à en faire la conduite la plus douce que vous trouverez. Il y a un caractère unique à lintérieur, Citroën affirmant que cette voiture offre le plus despace pour les genoux pour la deuxième rangée, encore une fois, mettant laccent sur le confort et la praticité familiale.

Mais la plupart des gens vont probablement être attirés par la petite étagère technique disponible pour le passager. Cela sortira et vous permettra de soutenir un iPad ou une tablette similaire à lavant de la voiture afin que vous puissiez le regarder en mouvement sans avoir à vous y accrocher.

Citroën va plus loin en disant quelle est fermement maintenue en place, donc elle ne va pas basculer en cas de rupture brutale - et se déplacera en cas durgence et si lairbag doit être déployé. Cest certainement unique et ajoute encore une fois la commodité et cette sensation de famille.

La Citroën C4 offrira un affichage numérique du conducteur associé à un écran central intégré de 10 pouces, tandis que le design Citroën est jalonné de choix intérieurs de matériaux.

Il y a un affichage tête haute intelligent, vous obtiendrez la connectivité du smartphone, ainsi que linclusion dun chargeur sans fil pour vos appareils, bien que nous ne sachions pas comment toute la technologie et la garniture se décomposent.

Passons aux spécificités du groupe motopropulseur, avec une batterie de 50 kWh qui, selon Citroën, offrira 350 km dautonomie (soit un peu plus de 210 miles). Il y a un moteur de 100 kW, ce qui équivaut à environ 136 ch.

Bien que Citroën nait pas révélé les caractéristiques de charge, il a confirmé que vous obtiendrez 100 km à partir de 10 minutes sur un chargeur, nous supposons donc quil est compatible 100 kW. Bien que cette gamme ne soit pas énorme dans une voiture destinée aux familles, elle offre une option à ceux qui veulent une voiture électrique plus grande, sans avoir à payer ces prix plus élevés pour des véhicules à batterie plus gros.

Il y aura également des versions essence et diesel du C4.

Les commandes souvriront vers la fin de lété - les prix restent à confirmer - et le nouveau C4 devrait être en route avant fin 2020.