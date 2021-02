Chevy élargit la famille Bolt avec le Bolt EUV, un véhicule utilitaire électrique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sappuyant sur la popularité de la Chevy Bolt , Chevrolet a lancé un nouveau modèle - la Bolt EUV.

Alors que le Bolt régulier fait peau neuve pour lui donner une apparence rafraîchie, lintroduction du nouveau modèle intéressera ceux qui veulent quelque chose dun peu plus grand. Il reprend le style SUV - doù le nom EUV - environ 6 pouces de plus que le modèle Bolt dorigine et offre des fonctionnalités fonctionnelles comme les rails de toit, tandis quil y a 3 pouces de plus despace pour les jambes pour les passagers arrière.

Le Bolt EUV est également disponible avec Super Cruise, le concurrent de Chevy du pilote automatique de Tesla , promettant un niveau dautonomie sur des routes compatibles, dont Chevy dit quil y a plus de 200000 miles à travers les États-Unis et le Canada. Bien sûr, vous devrez garder le contrôle du véhicule à tout moment, avec un système dattention du conducteur en place pour vous assurer de rester attentif.

Les deux modèles Bolt reposent sur une batterie de 65 kWh, le nouveau modèle venant légèrement plus bas dans la plage prévue grâce à sa taille et à son poids accrus, Chevy affirme que le Bolt EUV est bon pour 250 miles, ce qui est une bonne plage utilisable. Il existe également une garantie de 8 ans et 100 000 miles sur cette batterie.

Il y a un seul moteur fournissant 150kW / 200HP.

Le Bolt EUV est livré avec un câble de charge polyvalent, avec la possibilité de changer le connecteur afin quil soit adapté à la fois pour charger à partir dune prise murale domestique de 120 V, ou dune boîte murale de 240 V à 7,2 kW, ce qui signifie quil nest pas nécessaire dacheter un câble supplémentaire.

Bien que les voitures portent le même nom, Chevy souligne quelles ne partagent aucun panneau extérieur commun, ce sont donc des voitures différentes. En interne, il y a un écran dinfodivertissement de 10,2 pouces prenant en charge un groupe de jauges numériques de 8 pouces pour le conducteur.

Il y a un bouton à une pédale pour permettre de conduire avec une utilisation minimale des freins, tandis quil y a une palette «regen on demand» sur le volant.

Il existe un support pour Apple CarPlay et Android Auto , le chargement de téléphone sans fil, tandis que les applications embarquées incluent Alexa et Spotify pour vous garder connecté sur la route.

La meilleure nouvelle est peut-être que la Chevy Bolt devient moins chère, le prix de base 2021 étant inférieur de 5000 $. La Chevy Bolt EV commencera à 31 995 $, tandis que la nouvelle Chevy Bolt EUV débutera à 33 995 $ avant lajout de toute incitation. Ils seront disponibles à lété 2021.

Écrit par Chris Hall.