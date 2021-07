Rimac et Bugatti fusionnent et le résultat, sans aucun doute, sera la vitesse

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Rimac et Bugatti vont "unir leurs forces" sous légide dune nouvelle société, appelée Bugatti Rimac, avec Mate Rimac, le fondateur de Rimac, devenant le PDG.

Cela verra Rimac devenir un groupe dentreprises, dun côté Bugatti Rimic se concentrera sur la conception et la production dhypercars, les deux marques continuant à fonctionner comme des marques distinctes, nous verrons donc toujours des modèles Rimac et Bugatti à lavenir.

Le groupe Rimac sera lactionnaire majoritaire, mais Porsche et Hyundai détiennent tous deux des participations minoritaires, tout comme dautres investisseurs.

Rimac et Bugatti conserveront leurs installations de production actuelles, opérant respectivement à Zagreb, en Croatie, et à Molsheim, en France - mais en 2023, le campus Rimac ouvrira ses portes, devenant le nouveau siège de Bugatti Rimac qui sera le centre de recherche et développement pour lavenir. hypercars.

La nouvelle technologie Rimac se séparera du groupe Rimac. Cette filiale en propriété exclusive sera responsable du développement et de la production de composants, tels que les systèmes de batterie et les transmissions EV, et continuera à travailler avec dautres constructeurs automobiles.

« Rimac et Bugatti se complètent parfaitement en termes de ce que nous apportons chacun. En tant quentreprise automobile et technologique jeune, agile et au rythme rapide, nous nous sommes imposés comme un pionnier de lindustrie des technologies électriques », a déclaré Mate Rimac.

"Je ne peux pas commencer à vous dire à quel point je suis enthousiasmé par le potentiel de ces deux marques incroyables combinant connaissances, technologies et valeurs pour créer des projets vraiment spéciaux à lavenir."

Apple CarPlay a expliqué: Prendre iOS sur la route Par Britta O'Boyle · 7 Juillet 2020 Un aperçu détaillé du fonctionnement de CarPlay dApple, avec des explications sur lutilisation de Google Maps, lenvoi de messages et la lecture de

Il reste à voir exactement ce quaboutira le partenariat, mais vous navez pas besoin dune boule de cristal pour comprendre quune Bugatti électrique basée sur la technologie de Rimac est vraiment à lordre du jour. Rimac détaillera davantage lavenir de son entreprise lors dun événement en direct le 5 juillet, que vous pouvez regarder via la vidéo ci-dessous.

Écrit par Chris Hall.