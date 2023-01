BMW : Nous ne voulons pas qu'Apple ou Google s'emparent de toutes les interactions entre les véhicules - c'est définitivement notre espace.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - BMW a été à l'avant-garde d'un certain nombre de développements d'Apple dans l'automobile ces dernières années, souvent la première marque à offrir des fonctions plus avancées que celles de l'iPhone.

Elle a été la première à proposer Apple CarPlay sans fil - et n'était d'ailleurs pas intéressée par Android Auto tant qu'il n'était pas possible de le faire sans fil - mais elle a également été la première marque à prendre en charge Apple CarKey, ayant collaboré à l'établissement de la norme qui la sous-tend.

Mais il y a une limite à ce que BMW peut laisser à Apple ou Google lorsqu'il s'agit de contrôler ses véhicules. Si BMW est heureux qu'Apple CarPlay ou Android Auto offrent une gamme de fonctions téléphoniques dans une voiture, il y a une limite lorsqu'il s'agit de contrôler les fonctions de la voiture.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dans une interview avec Frank Weber, membre du conseil d'administration de BMW et responsable des technologies de la marque automobile allemande, nous avons demandé ce que BMW pensait de la volonté d'Apple de s'emparer de tous les écrans d'une voiture et de gérer une expérience CarPlay géante.

Cette expérience a été présentée à la WWDC 2022 et devrait être prise en charge dans une série de véhicules de lancement en 2023. Mais comment BMW se sentirait-il à l'idée de céder le contrôle à une tierce partie ?

"Nous n'aimons pas cela", a déclaré Weber, "car il s'agit d'une BMW et non d'une voiture Apple".

Weber a tenu à préciser que les fonctions téléphoniques étaient les bienvenues : "Nous voulons une expérience agréable [pour] la façon dont vous intégrez les fonctions téléphoniques typiques et ces interactions auxquelles vous êtes habitués sur le téléphone", a souligné Weber, "mais il y a ensuite un espace qui est orienté vers la voiture et c'est définitivement notre espace."

Apple CarPlay a sans aucun doute été populaire. Nombreux sont ceux qui montent maintenant dans leur voiture, font connecter leur téléphone et contournent toute disposition que le constructeur de la voiture aurait pu prévoir pour les principaux services de divertissement.

L'utilisation d'un service comme Apple CarPlay a toujours eu un inconvénient, à savoir l'intégration. Bien que l'écran principal soit pris en charge et que l'identification de la musique soit possible dans le cluster ou l'affichage tête haute, si vous choisissez d'utiliser quelque chose comme Apple Maps ou Waze, vous constaterez que vous ne bénéficiez pas du même niveau d'intégration qu'avec les systèmes propres à la voiture.

"Quand il s'agit de contrôler un véhicule, de chercher une station de recharge, d'évaluer la station de recharge, voici votre sélection de stations de recharge, ce qui se passe à proximité - nous voulons avoir cette interaction avec le client en tant que BMW et ne pas la laisser à Apple."

"Il y a de plus en plus de fonctions, notamment pour les véhicules électriques - quel est l'état de la batterie ? Est-elle chaude ? Est-ce qu'elle est froide ? À quelle heure allez-vous arriver à une destination ? - Cela n'a rien à voir avec le fait qu'un téléphone prenne le contrôle de votre véhicule", ajoute M. Weber.

L'objectif d'Apple pour la prochaine génération de CarPlay est de fournir une interface pour beaucoup plus de fonctions que le simple divertissement, en offrant une expérience Apple sur tous les écrans de la voiture - y compris le tableau de bord et des éléments comme la jauge de carburant, le compteur de vitesse ou la climatisation.

Sur le même sujet, Christophe Grote, SVP de l'électronique et des logiciels chez BMW, lors d'une session au CES 2023, a déclaré qu'Apple serait soutenu par des fonctions de miroir de téléphone, mais qu'un système complet allant au-delà du miroir de téléphone ne serait pas soutenu.

C'est la semaine de la sécurité domestique sur Pocket-lint Par Britta O'Boyle · 8 Août 2022 C'est la semaine de la sécurité domestique toute cette semaine sur Pocket-lint. Voici ce qui vous attend.

Apple n'est pas pointé du doigt par BMW : en effet, Google est dans la même position, BMW ne souhaitant pas offrir l'intégralité des services automobiles de Google (comme vous le trouveriez dans Polestar ou Volvo par exemple), principalement en raison des licences impliquées et de ce qui arrive aux données des clients. BMW ne veut pas céder ces données à Google.

Cependant, BMW va passer à une plateforme Android pour l'Operating System 9, son expérience logicielle embarquée de nouvelle génération.

Mais ce que BMW fait, c'est utiliser le système d'exploitation automobile Android à code source ouvert, entièrement personnalisé pour une expérience BMW et offrant une gamme d'applications natives fournies par la boutique d'applications Faurecia Aptoide - BMW gardant entièrement le contrôle, plutôt que de céder une partie de celui-ci à Google.

Les voitures modernes s'éloignent des domaines traditionnels de la conduite et de la maniabilité pour se tourner vers des expériences numériques connectées, mais il est clair que BMW veut garder le contrôle et développer une expérience qui lui appartient, sans sacrifier la connectivité et les expériences offertes par des entreprises comme Apple et Google.

Écrit par Chris Hall.