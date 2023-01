BMW dévoile un concept de voiture aux couleurs changeantes, la BMW i Vision Dee

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - BMW a dévoilé une voiture qui peut changer de couleur, grâce à l'application de la technologie de l'encre électronique.

Après la BMW iX Flow noire et blanche qui a été le clou du CES 2022, BMW est passé à la vitesse supérieure en présentant une voiture qui change de couleur au CES 2023.

Contrairement au modèle précédent qui passait d'un ton monochrome à l'autre et qui était basé sur le modèle de production BMW iX, le nouveau revêtement changeant de couleur est appliqué à un concept, appelé BMW i Vision Dee.

Dee est l'abréviation de "digital emotional experience" (expérience émotionnelle numérique) et cette voiture ne se contente pas de changer de couleur.

Mais comment BMW a-t-il réalisé cet exploit ? Elle a travaillé avec E Ink pour recouvrir la voiture de 240 segments E Ink, chacun contrôlé individuellement et capable d'afficher jusqu'à 32 couleurs différentes. Comme pour l'iX Flow, les panneaux sont découpés au laser et adaptés aux surfaces courbes pour créer l'effet.

Le résultat est qu'il est possible d'obtenir à peu près n'importe quelle combinaison de couleurs, ce qui signifie que la voiture peut s'adapter à votre style, à votre humeur ou à votre tenue du jour - et il suffit de quelques secondes pour modifier le design.

La BMW i Vision Dee offre bien plus que de simples talents de caméléon. Elle est conçue pour fusionner le monde physique et le monde virtuel en adoptant des éléments tels que la technologie de projection intérieure qui permet d'afficher votre avatar sur la fenêtre et d'utiliser l'ensemble du pare-brise comme affichage tête haute.

Cette voiture est conçue pour pouvoir se glisser entre les réalités, plus qu'un simple véhicule pour explorer le monde physique, vous pouvez vous glisser dans le monde virtuel, en tirant parti du contenu numérique pour améliorer l'expérience.

Nous aimons particulièrement la réimagination de la grille de rein BMW à l'avant de la voiture, qui, grâce aux panneaux E Ink, peut maintenant être plus comme une paire d'yeux, capable de réagir à vous numériquement, dans le monde physique.

Elle offre également un intérieur plus proche de celui d'un salon confortable, avec des vitres dont l'intensité peut être réduite à la demande.

Bien sûr, il ne s'agit que d'un concept, mais il y a quelques idées intéressantes ici - et il semble que BMW va faire pression pour que ses voitures de série soient équipées d'un affichage tête haute plein écran à partir de 2025.

Écrit par Chris Hall.