Voici la BMW XM : un SUV de luxe surpuissant qui arrivera en 2023.

PALM SPRINGS, CA (Pocket-lint) - Le BMW Concept XM a été dévoilé pour la première fois à la fin de l'année 2021, conçu pour être la voiture M la plus puissante de tous les temps. Le fait qu'il s'agisse d'un SUV plutôt que d'une berline sportive montre que BMW M suit les tendances, qui indiquent toutes un désir toujours croissant de voitures plus grandes, plus audacieuses et de type SUV.

La BMW XM a été confirmée à la mi-2022 et nous l'avons rencontrée à Palm Springs, en Californie, en octobre 2022. La BMW XM a ouvert les carnets de commande, avec des livraisons prévues en 2023.

Le design de la BMW XM

La BMW XM n'est pas seulement un nouveau modèle X qui a reçu le traitement M, elle est conçue pour être un troisième pilier au sommet de l'offre de BMW. La Série 7 se trouve d'un côté, le BMX X7 de l'autre.

Cela explique certaines des caractéristiques de la BMW XM, comme la conception des phares divisés, avec les feux de jour supérieurs séparés des phares matriciels actifs à DEL légèrement en retrait qui se trouvent en dessous. Vous retrouverez également ce concept sur la Série 7 et le X7, dans le but d'apporter un sentiment de famille.

La calandre réniforme iconique est plus compacte que celle de la BMW iX, mais vous pouvez voir la ressemblance globale avec le SUV électrique (ou SAV comme BMW aime les appeler) de BMW, mais il y a aussi le sentiment que la BMW XM est quelque chose de spécial.

Et vous avez raison. La BMW XM a été conçue pour fusionner deux mondes : l'héritage sportif qui fait la réputation de la BMW M et le confort luxueux de la BMW Série 7. Il s'agit peut-être d'une association improbable, mais une fois que vous vous êtes assis à l'intérieur de la BMW XM, cela fonctionne vraiment.

À l'avant, la BMW XM correspond à ce que l'on attend d'une voiture M. Elle est équipée de sièges sport, conçus pour maintenir le niveau de confort et de sécurité. Elle dispose de sièges sport, conçus pour vous maintenir fermement en place dans les virages, mais la deuxième rangée est vraiment spacieuse, avec beaucoup d'espace pour les jambes, un plancher presque plat, et une caractéristique unique - des traversins de siège sur les portes arrière.

Cet élément intéressant du design intérieur signifie que lorsque la porte est fermée, elle a pour effet d'ajouter plus de rembourrage à la jonction entre le siège et le côté de la voiture. Le résultat ? Cela signifie que vous n'êtes pas obligé de vous asseoir face à la route, vous pouvez vous asseoir de manière plus inclinée, ce qui permet de parler plus facilement à votre interlocuteur à l'arrière de la voiture.

D'une certaine manière, l'arrière de la BMW XM ressemble à un somptueux espace lounge, conçu pour être communautaire, tandis que l'avant ressemble davantage à une BMW performante. C'est un design hybride - et c'est aussi un groupe motopropulseur hybride.

Puissance et performances de la BMW XM

Là où la BMW XM veut se différencier des autres SUV de performance, comme l'Aston Martin DBX707, c'est en présentant un groupe motopropulseur hybride rechargeable.

Le moteur V8 de 4,4 litres est couplé à un moteur de 145 kW, soit une puissance combinée de 653 ch ou 480 kW. Cela permettra à la BMW XM de passer de 0 à 62 km/h en 4,3 secondes, ce qui n'est pas négligeable.

Cependant, à la fin de l'année 2023, la BMW XM Label Red sera ajoutée au tableau de bord et portera la puissance combinée à 748 ch ou 550 kW. Il s'agira du modèle BMW M le plus puissant jamais construit sur route, et c'est le titre que BMW a choisi.

La batterie, d'une capacité de 25,7 kWh, permet de parcourir environ 80 km en mode électrique et d'atteindre une vitesse de 80 km/h. Il s'agit donc d'une option intéressante pour un usage pratique. Ce n'est pas seulement pour les courses de V8 gutturaux pour avoir le frisson de la note d'échappement, il va vous permettre de naviguer silencieusement dans les zones urbaines avec zéro émissions. En tant qu'hybride rechargeable, vous pourrez la recharger à la maison pour profiter pleinement de la propulsion électrique qu'elle offre.

Intérieur et technologie de la BMW XM

L'intérieur de la BMW XM sera doté du même type d'écran incurvé que celui de la BMW iX, tel qu'il est présenté dans la nouvelle Série 7 et le nouveau BMW X7. Là encore, il s'agit d'une marque de fabrique des modèles haut de gamme de BMW, et il fonctionne avec le système d'exploitation BMW 8.0.

Vous disposerez d'une gamme complète de technologies de conduite intelligente et de fonctions d'assistance, mais ce système d'exploitation signifie également qu'il peut être mis à jour en direct, qu'il prendra en charge votre smartphone et vous offrira une gamme complète de fonctions connectées. Il y a toujours le contrôleur iDrive évolué, ainsi que le support tactile - mais nous nous en tiendrons aux boutons si vous ne voulez pas que votre grand écran soit couvert d'empreintes digitales.

Ce n'est pas non plus une voiture qui a été minimisée pour les performances. Au lieu de cela, il y a un certain flair dans l'ensemble, y compris un ciel de toit unique qui reprend les designs angulaires vus ailleurs et qui est illuminé, afin de s'adapter aux couleurs de l'éclairage ambiant que vous trouverez ailleurs.

Il n'y a cependant pas énormément d'options. Conçu pour être un modèle phare, presque tout est fourni en standard, et vous n'allez donc pas pouvoir vous procurer un modèle légèrement moins cher.

Nous devrons attendre d'avoir conduit la BMW XM pour en savoir plus sur l'expérience technologique intérieure, mais nous nous attendons à ce qu'elle soit à peu près la même que celle de la BMW iX.

Prix de la BMW XM

La BMW XM est proposée à partir de 145 885 £ et vous pouvez vous rendre sur le site Web de BMW pour concevoir vous-même la voiture - et passer commande. Les livraisons sont prévues en 2023. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une voiture coûteuse, et qu'elle est vraiment destinée au marché américain. Nous espérons pouvoir vous en dire plus en 2023.

