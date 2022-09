BMW va passer à Alexa pour l'assistance vocale en voiture

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Parallèlement au lancement d'une multitude de nouveaux produits, dont une nouvelle génération d'Echo Auto, Amazon et BMW ont annoncé une collaboration lors de l'événement de mercredi.

Le constructeur automobile adoptera Alexa comme assistant vocal dans ses véhicules. Il a révélé qu'il adopterait la technologie d'Amazon dans ses véhicules dans "les deux prochaines années".

Actuellement, BMW utilise son propre logiciel d'interaction vocale - BMW Intelligent Personal Assistant. Toutefois, un nouveau système est en cours de développement sur mesure autour de la plateforme Alexa afin d'offrir un "dialogue plus naturel entre le conducteur et le véhicule".

Les clients auront toutefois le choix entre l'assistant vocal BMW et Alexa. Ils pourront également choisir de faire travailler les deux assistants l'un à côté de l'autre, s'ils le souhaitent.

"Cela portera l'expérience numérique à un niveau entièrement nouveau", a déclaré Stephan Durach, vice-président senior de BMW.

"Cette coopération avec BMW est un excellent exemple de ce pour quoi l'assistant personnalisé Alexa a été conçu - pour permettre aux entreprises de développer plus rapidement et plus facilement des assistants intelligents personnalisés pour pratiquement tous les appareils", a ajouté Dave Limp, cadre d'Amazon.

Alexa intégré dans une voiture est un concept relativement nouveau, bien que le nouvel Echo Auto ait été conçu pour que tous les conducteurs puissent ajouter l'assistant à leur expérience de conduite. Contrairement au modèle précédent, il est livré avec un support adhésif pour pouvoir être placé n'importe où et il est plus petit et plus mince qu'auparavant.

