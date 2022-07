Le système d'exploitation BMW 8 fonctionnera avec Android Automotive sur certains futurs modèles BMW

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - BMW a discrètement annoncé qu'elle allait utiliser Android Automotive sur certains de ses futurs modèles.

Les voitures de la société utilisent sa propre interface utilisateur, actuellement le système d'exploitation BMW 8 qui fonctionne sur une plateforme basée sur Linux, mais la nouvelle annonce confirme que la société adoptera Android Automotive à l'avenir.

Selon BMW, cette décision vise à permettre une plus grande personnalisation pour les clients et à "élargir les fonctions et options numériques".

Android Automotive est la plateforme embarquée de Google. Elle a gagné en popularité ces dernières années, mais cela ne signifie pas que vous aurez une expérience logicielle comme celle du dernier smartphone Android.

Il s'agit plutôt d'une plateforme avec laquelle les constructeurs automobiles peuvent travailler et il est probable que, visuellement, l'expérience embarquée proposée par BMW restera la même, s'en tenant au système d'exploitation BMW familier qui a évolué au cours des dix dernières années environ.

Il peut y avoir une expérience de type Google dans Android Automotive - comme vous le trouverez dans Polestar par exemple - mais il est probable que BMW va utiliser Android Automotive pour faciliter le développement, plutôt que parce qu'ils veulent offrir, par exemple, Google Maps.

En effet, il se peut qu'aucun service Google ne soit inclus dans l'offre. Comme nous l'avons dit, il est probable qu'il n'y aura pas d'énorme changement dans l'apparence visuelle, car BMW voudra maintenir l'expérience pour ses clients.

"Nous intégrons les meilleurs aspects de tous les mondes - cela pourrait être nos propres développements internes, des produits logiciels Open Source ou commerciaux, en fonction de ce à quoi ressemble la solution spécifique", a déclaré le développeur principal de l'expérience de conduite numérique, Stephan Durach.

"Nous nous assurons que nos clients bénéficient toujours d'une expérience numérique unique et personnalisée dans leur véhicule."

BMW a confirmé qu'Android Automotive sera utilisé dans certains véhicules à partir de mars 2023 et nous soupçonnons que nous verrons de petits indicateurs des options supplémentaires qu'il offre mis en évidence dans les futurs lancements.

Écrit par Chris Hall.