Le BMW iX1 est un crossover électrique compact, bourré de technologies.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La troisième génération du BMW X1 a été annoncée. Il s'agit du plus petit modèle de la série X de BMW, en plein milieu du territoire des crossovers.

En tant que voiture à combustion, vous avez l'option de la traction avant ou de la transmission intégrale, ce qui en fait un véhicule un peu différent et une voiture idéale pour une petite famille.

Mais la nouvelle de la version à combustion - avec deux options essence ou deux options diesel - est quelque peu reléguée au second plan par la nouvelle que cette voiture sera également disponible en version électrique pure, sous la marque BMW iX1.

Elle suit une approche similaire à celle de la BMW iX3, avec quelques retouches pour la différencier du modèle à combustion, mais sans rien changer.

Cela devrait plaire à ceux qui sont séduits par le style et qui veulent quelque chose de conventionnel, plutôt que de s'écarter un peu plus de la norme que l'on peut trouver ailleurs. En substance, c'est une excellente "première voiture électrique" pour tous ceux qui sont déjà fans de BMW.

La iX1 est livrée avec des spécifications assez élevées, cependant. Pour commencer, elle est dotée d'une transmission intégrale et de moteurs sur les essieux avant et arrière, avec une puissance combinée de 313 ch ou 230 kW. Baptisé iX1 xDrive30, il permet de passer de 0 à 62 mph en 5,7 secondes.

L'autonomie annoncée est de 413-438 km, ce qui semble raisonnable et assez typique pour un modèle de cette taille. La batterie est logée dans le plancher de la carrosserie, ce qui entraîne une légère réduction du volume du coffre, qui passe à 490 litres, contre 540 litres pour les modèles à combustion.

Cette batterie offre 64,7 kWh d'énergie utilisable, elle supporte une charge de 11 kW avec 22 kW en option, et 130 kW pour la charge en courant continu. Ce n'est pas la plus rapide - les constructeurs Hyundai et Kia proposent une vitesse de charge deux fois plus élevée - mais elle vous permettra de passer de 10 à 80 % de charge en 29 minutes.

L'intérieur s'éloigne beaucoup plus de ce que proposait la BMW iX3, car il est beaucoup plus moderne, comme la BMW iX. Il y a moins de boutons, et le système d'exploitation BMW 8 est désormais utilisé.

Ce système est conçu pour être beaucoup plus intuitif, et supporte d'excellentes commandes vocales sous la forme de Hey BMW, tout en offrant également Android Auto et Apple CarPlay.

Ce qui attirera votre attention, c'est le vaste écran intérieur, les boutons multifonctions du volant et l'affichage tête haute. La courbe de cet affichage se compose d'un écran de 10,25 pouces pour le conducteur et d'un écran central de 10,7 pouces.

La voiture est dotée d'une foule de technologies, dont l'UWB ( ultra wideband ), qui permettra de déverrouiller le véhicule à l'aide des clés numériques de votre smartphone, tandis que la cartographie prévoit d'intégrer davantage de données sur les endroits où vous devez vous arrêter et recharger votre voiture.

L'attrait de ce crossover est certain, avec sa hauteur de caisse élevée, la qualité BMW et son look rafraîchi, offrant une option électrique haut de gamme.

RA, eSports et Sony WH-1000XM5 - Pocket-lint Podcast 156 Par Rik Henderson · 6 Juin 2022

La BMW iX1 sera disponible en octobre 2022 et coûtera à partir de 36 225 £ pour les modèles à combustion, le prix de la iX1 reste à confirmer.

Écrit par Chris Hall.