La BMW Série 7 a été entièrement redessinée, la i7 étant le choix électrique des VVIP.

(Pocket-lint) - BMW a dévoilé la dernière itération de la Série 7, incluant pour la première fois une version entièrement électrique.

Cette berline de luxe fait également un pas en avant en tant que voiture à conduire, puisqu'elle sera désormais disponible exclusivement dans sa version à empattement long. Bien qu'elle offre la version badgée i7 qui nous intéresse le plus, il y aura toujours une version diesel en Europe, des options hybrides rechargeables et des modèles badgés M à l'avenir.

Il est intéressant de noter qu'en Europe, elle sera lancée sous le nom de BMW i7 avant que d'autres versions ne suivent en 2023, c'est donc un cas de voiture électrique en premier.

De l'extérieur, la BMW Série 7 est décrite comme "monolithique", avec la calandre en forme de rein, souvent critiquée, qui reflète désormais les autres modèles récents et définit cette catégorie de voiture.

Il y a une certaine conventionnalité, ressemblant plus à la berline exécutive que l'on pourrait attendre et ne s'aventurant pas trop loin dans un design futuriste. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser qu'il y a une vibration de la vieille école Bentley.

Pour ce qui est de la BMW i7, elle est équipée de deux moteurs qui développent 544 ch (400 kW) et offrent une autonomie de 310 miles. Le plancher de la voiture contient une batterie de 101,7 kWh, tandis qu'il est possible de recharger la batterie jusqu'à 195 kW, ce qui en fait un excellent modèle pour les longs trajets. La batterie n'est pas aussi volumineuse que celle de la Mercedes EQS.

À l'avenir, il y aura également une version M de la i7, appelée i7 M70 xDrive. Elle développera une puissance de plus de 600 ch et offrira un temps de 0 à 62 km/h inférieur à 4 secondes.

Si l'extérieur de la voiture n'est pas trop futuriste, l'intérieur l'est. Il y a plus d'écrans, avec un accent sur le confort et le luxe, pour s'assurer que ceux qui sont à l'arrière arrivent à leur destination pleinement reposés, divertis ou informés.

Il s'agit notamment du BMW Theatre Screen 8K de 31,3 pouces (alimenté par Amazon Fire TV), tandis que l'écran avant prend également en charge le streaming, de sorte que le conducteur peut se rattraper sur YouTube tout en chargeant la voiture.

La voiture est alimentée par le dernier système d'exploitation BMW 8 - comme on le trouve dans la nouvelle BMW iX - tandis qu'il y a un soutien pour la conduite et le stationnement automatisés, BMW affirmant qu'il offrira une autonomie de niveau 3.

En outre, la BMW Série 7 sera dotée d'un système de contrôle par smartphone, ce qui vous permettra de vous garer à distance et de demander à la voiture de mémoriser des itinéraires jusqu'à 200 mètres, ce qui vous permettra de demander à distance à la voiture de vous conduire de votre garage à votre porte d'entrée, par exemple, en plus de la prise en charge des fonctions de la clé numérique.

En plus d'offrir des sièges arrière inclinables, il y a un chauffage pour les accoudoirs, et non seulement pour le siège, avec une gamme d'options d'intérieur en peluche, y compris un cuir Merino ou une laine de cachemire.

Et oui, l'accent étant mis sur le transport de passagers importants, une version blindée de la Série 7 est également en cours de développement.

Le prix, si vous devez le demander, est de £108,305 / $119,300 / €135,900 - mais la bonne nouvelle est que le configurateur est en ligne sur le site web de BMW, vous pouvez donc aller configurer votre voiture dès maintenant.

Écrit par Chris Hall.