L'i7 EV de BMW sera lancé en avril, voici notre premier aperçu

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - BMW nous a taquiné avec quelques clichés de presse énigmatiques entourant sa prochaine berline tout électrique, la i7 . Bien que les images ne révèlent pas grand-chose sur le style général de la voiture, le contour de la calandre éclairée occupe une place prépondérante.

Il semble que nous pourrions voir une calandre allongée similaire à celle de la BMW iX , et que ce soit une bonne chose ou non, cela dépend de vos goûts personnels. Cela a certainement été source de division jusqu'à présent.

Nous pouvons également apercevoir l'énorme écran ultra large 8K de 31 pouces qui divertira les passagers à l'arrière.

Selon BMW , l'écran "transforme les sièges arrière en un salon de cinéma privé exclusif où les passagers peuvent sélectionner leur programme de divertissement personnel parmi une gamme variée d'offres de streaming et profiter de le regarder tout en conduisant dans les nouveaux modèles haut de gamme de BMW".

L'application TomTom Go Navigation est une application de navigation mobile haut de gamme pour tous les conducteurs Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Cette application brillante est le moyen idéal pour naviguer pendant que vous conduisez.

Les phares ont été repensés et présentent désormais un profil étroit plus en colère avec des lentilles en verre cristal.

La nouvelle série 7 sera dotée d'un toit en verre panoramique et d'une foule de fonctions d'éclairage ambiant, contrôlables par la barre d'interaction BMW illuminée.

Frank Weber, membre du conseil d'administration de BMW AG pour le développement, déclare "la BMW i7 entièrement électrique est également la BMW Série 7 la plus puissante. Elle combine la meilleure expérience de conduite avec l'expérience numérique ultime. Cela en fait le véhicule idéal pour les décideurs avant-gardistes et responsables et les pionniers d'avant-garde."

La voiture devrait avoir une autonomie impressionnante de plus de 600 kilomètres et nous aurons plus de détails lors de son lancement le mois prochain.

Écrit par Luke Baker.