L'écran de cinéma BMW est un téléviseur Fire de 31 pouces pour la banquette arrière de votre voiture

(Pocket-lint) - Les constructeurs automobiles ont toujours fantasmé sur le fait que votre voiture était plus qu'un simple véhicule pour aller de A à B. De nombreux concepts ont poussé l'idée que votre voiture ait un intérieur comme un salon, et que vous l'utiliserez pour les loisirs, pas seulement pour conduire travailler.

Avec la dernière génération de voitures électriques, cet intérieur lounge s'est beaucoup rapproché, grâce aux possibilités de design offertes lorsqu'on n'a pas à intégrer tous les éléments mécaniques d'une voiture à combustion à l'intérieur.

L'écran de théâtre BMW ressemble à de nombreux concepts que nous avons vus auparavant, mais celui-ci est un peu plus réel. BMW nous dit que "les fonctionnalités présentées sont très proches de ce que nous lancerons en série dans un avenir proche" - bien qu'il n'y ait aucune confirmation de quand, combien cela coûtera ou sur quel(s) modèle(s) il sera disponible.

Le système transformera la banquette arrière de votre voiture en une salle de cinéma, avec l'écran 31 pouces 32:9 tournant vers le bas depuis le toit de la voiture, accompagné d'une bande-son Hans Zimmer.

En même temps, l'éclairage intérieur s'atténuera et les stores se lèveront, pour créer l'environnement parfait pour regarder un film.

C'est un écran super large avec une résolution de 8000 x 2000 pixels, donc ce n'est pas exactement le même format de 8K que vous pourriez avoir sur le téléviseur de votre maison - mais il permettra la lecture sous différents aspects, ainsi que le zoom.

Le contrôle se fera via les panneaux dans les portes de la voiture, tandis que le contenu lui-même sera alimenté par Fire TV . Cela signifie que vous pourrez accéder à une gamme complète de contenus et nous supposons tous les services de streaming que vous obtiendriez normalement sur Fire TV, ce qui inclut Disney + et Netflix.

(BMW précise que le marché chinois aura un autre fournisseur de streaming.)

Bien sûr, vous aurez besoin d'une connexion solide pour tout diffuser et l'antenne 5G intégrée de la voiture s'en chargera pour vous.

Avec le lancement récent de la BMW iX en tant que modèle électrique phare de l'entreprise, il est probable que c'est là que l'écran de cinéma fera son apparition, aux côtés de l'excellent système de son surround Diamond de Bower & Wilkins qui est déjà une option pour la voiture.

Ayant entendu ce système audio nous-mêmes, cela semble être une excellente configuration pour ceux qui souhaitent se détendre et regarder des films à l'arrière de leur voiture.

Cela pourrait être l'apanage du VVIP en cours de conduite, ou cela pourrait simplement être un excellent moyen de rattraper la roue du temps tout en chargeant votre voiture.