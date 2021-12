BMW XM présente la voiture de série M la plus puissante - et ce sera une hybride

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - BMW a dévoilé un nouveau concept car, qui préfigure la BMW XM, un nouveau modèle de la série M qui entrera en production fin 2022.

BMW a déjà révélé une quantité surprenante de cette voiture : il sagira uniquement dun modèle de la série M, mais avec le X dans le nom et le look SUV, il est clair que ce nest pas une voiture de sport comme la M1.

Au lieu de cela, le concept BMW XM présente une nouvelle face avant pour les modèles de luxe BMW : il est angulaire, avec un soupçon de Lexus à ce sujet et il ny a certainement aucune réduction de la taille de ces dents de castor, ou de la calandre rénale, comme on lappelle plus poliment.

Lélectrification fait toujours partie de lhistoire, car la BMW XM sera un hybride rechargeable. Cela signifie quil aura une batterie assez grosse - bonne pour 50 miles dautonomie - tandis quil y aura un moteur V8 associé à un moteur électrique pour fournir une puissance combinée de 550 kW, ou 750 ch, et un couple maximal de 1000 Nm.

Le nouveau modèle sera assemblé à lusine de Spartanburg aux États-Unis, qui est le marché cible pour ce modèle.

Il y a quelques détails intéressants dans la conception, en particulier autour de larrière de la voiture, tandis que lintérieur dispose dun cockpit centré sur le conducteur, avec un écran incurvé et un intérieur en cuir marron.

La large utilisation de la fibre de carbone et des tons de cuivre apporte ce look sportif, car BMW vise à combler le fossé entre luxe et performance.

Une partie de cela restera sans aucun doute sur la BMW XM, dautres seront probablement perdues dans les profondeurs de lhistoire des concept-cars - mais ce que cette voiture essaie vraiment de faire, cest de combiner performances et électrification de manière attrayante.