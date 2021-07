Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - BMW a annoncé que sa division Motorrad commencerait la production du scooter électrique urbain BMW CE 04.

Le constructeur automobile allemand a dévoilé le scooter pour la première fois en tant que concept en novembre dernier . Maintenant, il va de lavant avec le véhicule - en annonçant quil offrira une autonomie de 81 milles, grâce à une batterie de 8,9 kWh, ainsi quune puissance maximale de 31 kW (42 chevaux) et une vitesse de pointe de 120 kilomètres par heure (environ 75 mph).

Les autres caractéristiques comprennent le contrôle automatique de la stabilité, le contrôle dynamique de la traction et un système de freinage antiblocage. Le CE 04 contient également un écran TFT de 10,25 pouces entre le guidon, une navigation embarquée et une connectivité pour smartphone avec un compartiment et un port de chargement pour téléphone portable USB-C.

BMW a déclaré que le CE 04 offre « une suspension directionnellement stable avec un châssis principal en tube dacier monobloc ». Il proposera également une gamme de modes de conduite, tels que ECO, Rain et Road, tous destinés à une utilisation quotidienne standard. Il y aura un mode dynamique supplémentaire pour "un plaisir de conduite encore amélioré".

BMW

Le scooter lui-même sera disponible dans une couleur métallisée « Magellan Grey » avec un siège noir/orange et un déflecteur de vent orange. De plus, des compartiments de rangement seront disponibles sur les côtés et à lavant, avec un éclairage LED tout autour.

BMW a déclaré que le prix du CE 04 commencerait à environ 12 000 $.