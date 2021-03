Modèles et spécifications pour BMW iX révélés: BMW iX xDrive40 et iX xDrive50

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - BMW a annoncé le BMW iX - il sagit dun SUV tout électrique de nouvelle génération - en novembre 2020, mais est maintenant allé plus loin en nous donnant plus de détails sur exactement ce que vous obtiendrez, y compris deux noms de modèles.

La structure de dénomination sera familière aux observateurs de BMW et il semble y avoir une large équivalence avec les modèles à combustion ici: liX xDrive40 a 300 ch et un temps de 0 à 62 mph de 6 secondes, ce qui est proche du BMW X5 xDrive40i qui a 333 ch et un 5,7 deuxième temps de 0 à 62 mph.

LiX xDrive50 a 500 ch et un temps de 0 à 62 mph de moins de 5 secondes, tandis que le X5 M50i a 530 ch et un temps de 0 à 62 mph de 4,3 secondes. Cela signifie généralement que vous pouvez consulter le numéro de modèle de liX et savoir dans quelle position se trouve votre voiture.

Audi a fait la même chose sur le-tron , en utilisant des surnoms comme 50 et 55 pour représenter le positionnement au sein de la famille.

Nous avons également un prix pour la BMW iX xDrive40 de 69000 £ ou 77300 €. LAudi e-tron dentrée de gamme est moins chère, mais il y aura des différences de niveau de finition à prendre en compte dans les prix. Nous soupçonnons que BMW viendra proposer un modèle plus abordable à lavenir.

BMW affirme que la BMW iX en est aux dernières phases de développement avec un lancement sur le marché prévu vers la fin de 2021.

Passons aux détails. Comme liX est un modèle X, il sagit dune transmission intégrale, ce qui signifie quils ont deux moteurs, voici comment les spécifications se décomposent.

Batterie: plus de 100 kWh

Portée: 373 miles (WLTP)

Chargement: 200kW

Moteur: 370kW (500hp)

0-62 mph: moins de 5 s

Consommation WLTP: 2,9 miles par kWh (environ)

Il y a quelques détails intéressants à tirer de ces statistiques que BMW a fournies. La capacité réelle de la batterie nest pas donnée, elle est "terminée", tout comme les temps de 0 à 62 mph ne sont pas non plus précis.

Le xDrive50 est le plus puissant des deux modèles, clairement visible par la plus grande capacité de la batterie et le moteur le plus puissant. Cela signifie une accélération plus rapide - mais ici, laugmentation de la taille de la batterie signifie également une plus grande autonomie.

Les distances sont WLTP et doivent toujours être prises avec une pincée de sel, mais les 373 miles sont longs. Cest le genre dautonomie que propose le Tesla Model X Long Range , qui a également une capacité de batterie denviron 100 kWh.

BMW donne également une consommation moyenne, en disant "21kWh par 62 miles". Si nous divisons les miles par le kWh, nous obtenons la moyenne par kWh de 2,9 miles. Multipliez-les et vous arrivez à 290 miles de portée, un peu moins que les 373 miles cités. (Ceci est probablement le reflet de tests WLTP spécifiques effectués.)

Ces 2,9 miles par kWh peuvent être comparés à dautres modèles - et cest une approximation similaire aux moyennes que nous avons sur lAudi e-tron. Nous soupçonnons quil peut être poussé plus haut et cest là que la conduite dans le monde réel apporte toujours des différences par rapport aux chiffres cités.

Batterie: plus de 70 kWh

Portée: 249 miles (WLTP)

Chargement: 150kW

Moteur: 240 kW (300 ch)

0-62 mph: plus de 6 s

Consommation WLTP: 3,1 miles par kWh (environ)

Le xDrive40 fait un petit pas vers le bas avec un peu moins de puissance et encore une fois une batterie "environ" 70kWh. La portée ici prend également un coup - mais il est intéressant de noter que la consommation moyenne de WLTP est un peu meilleure - probablement parce quelle ne sera pas aussi lourde à cause de la batterie plus petite.

Cela - via un calcul - nous donne 3,1 miles par kWh, ce qui représenterait 217 miles dautonomie par rapport aux 249 miles cités. Encore une fois, la façon dont vous conduisez et les conditions dans lesquelles vous conduisez ont tous un impact ici.

Il convient également de noter quil existe une différence dans les vitesses de charge acceptées. Le 50 reçoit une charge de 200 kW, tandis que le 40 reçoit une charge de 150 kW.

Cela ressemble un peu à un différenciateur de fiche technique, peut-être utilisé également pour tirer parti de la différence de prix - car en réalité, les deux se rechargent rapidement et les deux vous permettront de reprendre rapidement la route.

Nous sommes surpris que BMW ne se contente pas de se contenter de la charge la plus rapide disponible, qui est actuellement denviron 350 kW, prise en charge sur certains autres modèles. Mais en réalité, la plupart se chargeront lentement du jour au lendemain - et la plupart ne remarqueront pas une énorme différence entre une charge sur un chargeur de 150 kW ou 200 kW.

Écrit par Chris Hall.