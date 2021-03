Le système dexploitation BMW 8.0 ajoute plus de personnalisations, de widgets et dexpériences personnalisées améliorées

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le système dexploitation BMW 8.0 fera ses débuts sur la BMW iX , ainsi que sur la BMW i4, qui devrait être lancée plus tard en 2021.

Le nouveau système promet dêtre extrêmement puissant, avec une puissance de base sous-jacente accrue, des débits de données plus rapides et une forte augmentation du volume de données pour le rendre aussi vif que vous pourriez le souhaiter.

Lobjectif est de faire entrer les systèmes de la voiture dans lère numérique, en sappuyant sur les fondations du système dexploitation BMW 7 et des mises à jour en direct prometteuses et plus de personnalisation que ce qui était auparavant disponible.

Le contrôle du système dexploitation BMW 8.0 continuera à prendre en charge le contrôleur iDrive familier - qui est en place sur les voitures BMW depuis de nombreuses années, mais il prendra également en charge linteraction tactile et vocale.

Sur le plan de la voix, lassistant numérique personnel BMW nouvellement amélioré promet dêtre le meilleur dans la compréhension du langage naturel pour une relation plus conversationnelle. La version précédente était en fait plutôt bonne et nous sommes maintenant si familiers avec des services comme Alexa et Google Assistant quil existe une référence élevée pour ces services.

De nouveaux graphiques safficheront sur lécran intérieur de votre BMW afin que vous puissiez mieux visualiser ce qui se passe - y compris une réflexion sur le fait que lassistant BMW parle au conducteur ou au passager.

Vous pourrez dire des choses comme «mes pieds sont froids» pour que le système de climatisation augmente la température dans les pieds.

BMW fait également un grand spectacle pour monter dans votre voiture. Cela est devenu de plus en plus courant sur les voitures, passant de ce qui nétait autrefois quun son à ce qui devient une performance.

Avec le système dexploitation BMW 8.0, grâce au matériel UWB - ultra-large bande - sur la clé ou via un smartphone pris en charge à l aide de la clé numérique BMW Plus, la voiture se réveillera lorsque vous arriverez à moins de 3 mètres, allumant lentement léclairage intérieur.

Ensuite, le tapis lumineux sallumera près des portes et léclairage de la poignée de porte sallumera.

Une fois que vous êtes à 1,5 mètre, la voiture se déverrouille, tandis que lécran se réveille et que les paramètres BMW ID sont chargés, ce qui signifie que la voiture est configurée pour le conducteur qui est sur le point de monter.

BMW ID vous permettra de configurer un profil dans une voiture, puis de lapporter à un autre véhicule.

Grâce à une personnalisation accrue des écrans, de lID BMW et des profils quil propose, vous pourrez obtenir la configuration parfaite pour vous - et si vous conduisez différentes BMW, appliquez ces paramètres préférés à dautres voitures.

Vous pouvez protéger votre identifiant BMW par code PIN afin que personne dautre ne puisse accéder à ces paramètres personnalisés.

Lun des points que nous avons critiqués sur le système dexploitation BMW 7 était que lécran du conducteur ne nous offrait pas autant de personnalisation que nous le souhaiterions. Il semble que cela soit traité dans la version 8, avec beaucoup de personnalisation à laide des commandes au volant.

Il existe trois mises en page différentes - Drive, Gallery, Focus - avec la possibilité de modifier des éléments individuels sans ces mises en page.

Laccent est également mis sur les widgets, permettant au conducteur de choisir les widgets quil souhaite et lordre dans lequel ils apparaissent, de sorte que les fonctions les plus couramment utilisées puissent toujours être un coup de main.

La navigation, la recharge et le stationnement sont tous intégrés dans la cartographie basée sur le cloud, et le système peut apprendre des itinéraires ou des trajets communs associés à un identifiant BMW particulier, afin que la voiture soit prête pour cet itinéraire, comme apprendre à vous déplacer et éviter les retards sur la route.

Il existe une gamme de vues différentes disponibles afin que vous puissiez voir plus ou moins dinformations en fonction de ce qui est important pour vous à ce moment-là.

Tous les itinéraires appris peuvent être supprimés via lapplication BMW, pour protéger votre vie privée - ou simplement pour supprimer les itinéraires appris dont vous navez pas réellement besoin.

Il y aura un support continu pour Apple CarPlay ou Android Auto, si vous préférez utiliser ces systèmes.

Nous continuerons à mettre à jour les informations sur le système dexploitation BMW 8.0 au fur et à mesure que nous aurons accès au nouveau logiciel.

Écrit par Chris Hall.