BMW dévoile son SUV électrique phare, le BMW iX

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - BMW a dévoilé sa nouvelle voiture phare, la future BMW iNEXT , qui porte le nouveau nom de rue BMW iX. Il sagit dun grand SUV électrique - ou SAV comme lappelle BMW - promettant plus de 300 miles dautonomie, tout en introduisant un design radicalement nouveau pour lentreprise.

À bien des égards, cette voiture est une évolution du travail passionnant que la BMW i3 a commencé - il y a encore une fois une cage en carbone pour réduire le poids - et ce nest pas seulement une version réutilisée dune voiture BMW existante, mais quelque chose de beaucoup plus grand. déclaration.

BMW dit que la conception de cette voiture a commencé de lintérieur, voulant créer un espace intérieur qui ressemblait plus à un loft, minimisé et sans encombrement et cela a vu une réduction de nombreux éléments communs auxquels vous pourriez vous attendre, moins dinterrupteurs, plus subtilité et un concept que BMW qualifie de «tech timide».

Lidée derrière la technologie timide est davoir des fonctionnalités technologiques avancées, sans quelles soient ouvertement évidentes. Un exemple est le contrôleur iDrive, le cadran à clic familier que les BMW proposent depuis plus dune décennie, maintenant réduit à ce qui ressemble à une décoration en verre taillé - mais offrant toujours des commandes interactives et tactiles. Cest le même quavant, mais différent.

1/5 BMW

Plutôt que davoir deux écrans internes séparés, il y a maintenant un écran arqué, prenant en charge le toucher et conçu totalement différemment des voitures BMW existantes.

De lextérieur, cela ressemble un peu à un BMW X5 raffiné et cest à peu près le même genre de taille. Il est arrondi plutôt quangle, cependant, un design plus doux plutôt que la position agressive quoffre le X5 sportif. Laérodynamique, bien sûr, a joué son rôle, il y a donc des poignées de porte intégrées, des signatures lumineuses plus minces, mais encore une fois, ce coup de pied familier sur les vitres arrière.

À lavant, bien sûr, il y a la calandre signature - avec ces énormes dents de castor que nous avons vues sur le concept iNEXT. Sauf que ceci est un autre exemple de technologie timide, car il cache toutes les caméras, les radars et les capteurs pour les fonctions dassistance à la conduite, vous navez donc pas à les regarder à lavant de la voiture.

BMW dit quil peut obtenir 600 km de la BMW iX (300 miles) alors quil y a une puissance de 370 kW, soit léquivalent de 500 ch. Cela le prendra de 0 à 52 mph en moins de 5 secondes. La BMW iX prendra également en charge une charge de 200 kW, ce qui signifie que vous pouvez y mettre 75 miles dautonomie en 10 minutes, ou atteindre 40% de charge en 40 minutes - si vous avez un chargeur aussi puissant.

La BMW iX doit entrer en production lannée prochaine, il ny a pas de mot sur les prix, mais vous pouvez vous attendre à ce quelle soit fermement dans le niveau premium.

Écrit par Chris Hall.