BMW Motorrad Definition CE 04 est un concept de scooter électrique sous une forme quasi finale

(Pocket-lint) - BMW a présenté lavenir à travers son événement #NEXTGen 2020 et lun des concepts présentés est un scooter électrique. Non, pas un de ces scooters électriques jonchent le trottoir dans de nombreuses villes, mais un remplacement assis pour ces favoris à deux temps qui caractérisent les centres-villes cosmopolites méditerranéens.

BMW Motorrad a déjà une gamme de scooters à essence et il y a un croisement de conception à ce concept - notez le pare-brise volant que vous trouverez également sur le C 400 X - donc ce nest pas un grand pas dimaginer que cela soit proche de la réalité, ce que nous croyons il lest, avec BMW disant que le concept «fournit un aperçu concret de ce à quoi pourrait ressembler un véhicule de production contemporain».

Le passage à lélectrique, en utilisant des batteries à plat, crée un espace de stockage sous cette banquette aplatie, qui, selon BMW, est conçue pour permettre facilement au conducteur et au passager de sauter, plutôt que pour un confort de sortie.

En gardant à lesprit les courts trajets urbains, il semble que le style plutôt que la substance soit accepté, tandis que BMW dit également que lutilisateur cible fait généralement 12 km par jour. Que ce soit un indice sur la plage ou non, nous ne savons pas, mais nous espérons que non - comme dans une ville comme Londres, cela namènerait pas beaucoup de navetteurs à proximité de lendroit où ils devaient être.

On parle beaucoup de connectivité, avec le CE 04 doté dun écran de 10,25 pouces qui, via la connectivité dun smartphone, vous donnera tout ce dont vous avez besoin pendant votre trajet. BMW présente également une veste interactive pour la CE 04, qui intègre ses propres lumières pour vous aider à rester visible sur la route.

Écrit par Chris Hall.