BMW iNext recevra sa production officielle le 11 novembre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cest en novembre 2018 que BMW a dévoilé la BMW Vision iNext , promettant une voiture entièrement électrique et entièrement autonome qui prendrait les routes en 2021.

BMW semble sen tenir à léchéancier, avec le lancement de la version de production de cette voiture tournée vers lavenir le 11 novembre.

Le lancement de BMW aura lieu le mercredi 11 novembre à 14h CET. Voici les temps mondiaux:

Londres - 13h00 GMT

New York - 8h00 HNE

San Francisco - 5h00 PST

Tokyo - 22h00 JST

Sydney - 00h00 AEDT, 12 novembre

Oui, BMW partagera de nombreuses informations pour vous impliquer dans la révélation. Il y a un microsite officiel pour lévénement - à http://www.bmw.com/nextgen mais nous ne savons pas sil sera également diffusé sur YouTube, nous pensons quil le sera - et nous lintégrerons une fois quil sera vivre.

Nous nous attendons à un grand design de type SUV - comme le concept - bien que nous nous attendions à un intérieur légèrement plus conventionnel que celui présenté dans le concept. Cependant, nous ne nous attendons pas à ce que la BMW iNext soit simplement un X7 retravaillé - nous nous attendons à ce que le modèle de production soit plus proche de la BMW i3, qui pourrait être un peu plus excitante.

Si un SUV entièrement électrique ne sera pas une surprise (la BMW iX3 a déjà été annoncée ), lautonomie du véhicule était lun des points de discussion du modèle concept. Cela sera régi par les légalités du système, mais il sera intéressant de voir ce qui est possible.

Pour aider à créer lexcitation, BMW organisera un événement virtuel, avec une série en six parties explorant le développement de BMW de futures voitures appelé Chasing iNext. Ceux-ci commenceront à se déployer à partir de 16 heures (CET) le 10 novembre, avant la révélation finale de liNext lui-même.

Ce nest pas tout ce que BMW a à son agenda, car il fera également des annonces de Motorrad et Mini.

Écrit par Chris Hall.