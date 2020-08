Début des BMW eDrive Zones au Royaume-Uni: les voitures hybrides passent automatiquement en mode électrique à lentrée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - BMW a lancé ses «premières» zones eDrive géo-clôturées au monde au Royaume-Uni. Entrer dans les zones dans un hybride rechargeable BMW les fera automatiquement passer à lénergie électrique.

Les zones sont introduites dans certaines zones de Londres et de Birmingham après une période de test à Rotterdam.

Les zones sont alignées sur les zones à faibles émissions existantes et fonctionnent à laide de la technologie de géorepérage basée sur le GPS et seront déployées ailleurs à lavenir. À Londres, la zone couvre la même superficie que la zone TFL Congestion Charge / ULEZ et à Birmingham, le service couvre la Clean Air Zone de la ville qui entrera en vigueur en 2021.

Si vous planifiez un itinéraire impliquant lune des zones, suffisamment dénergie électrique sera automatiquement conservée pour la partie du trajet dans la zone.

La technologie eDrive Zone est incluse dans tous les nouveaux modèles hybrides rechargeables BMW Série 3, BMW Série 5, BMW Série 7 et BMW X5 (BMW 330e, BMW 530e, BMW 745e et BMW X5 xDrive45e) qui ont une autonomie électrique allant jusquà 54 miles.

Pour les clients possédant déjà ces modèles, ils bénéficieront de la compatibilité avec les zones BMW eDrive via une mise à jour logicielle gratuite en direct.

Si vous entrez dans une zone eDrive dans lun de ces véhicules, vous le verrez en surbrillance graphique sur lécran de navigation de laffichage des commandes centrales de votre véhicule.

Lors dun briefing sur lintroduction des zones eDrive, nous avons demandé quel genre de commentaires la société avait reçu sur la technologie lors de lessai à Rotterdam.

«À lheure actuelle, les commentaires des clients que [nous avons] reçus sont vraiment positifs», déclare Julian Lienich, chef de projet des produits numériques de BMW. "Nos clients disent quils aiment ce type de passage automatique à la conduite électrique - donc la voiture pense vraiment à vous.

"Jai eu des retours comme" ça me fait sourire "quand [la voiture] bascule automatiquement. Bien sûr [nous devons] surveiller cela pour le marché britannique, mais comme nous lavons déjà fait dans plusieurs cliniques clients, le comportement devrait être assez similaire. "

Le constructeur automobile propose actuellement un total de 14 véhicules électrifiés qui passeront à un total de 25 modèles électrifiés dici la fin de 2023. BMW Group estime que les véhicules électrifiés représenteront un quart des ventes lannée prochaine et la moitié des ventes dici 2030.

Écrit par Dan Grabham.