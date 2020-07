BMW iX3: tout ce que vous devez savoir sur le SUV électrique BMW

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

BMW parle de lancer un SUV électrique depuis plusieurs années. Surnommée la BMW iX3, elle peut facilement être considérée comme le point de fusion entre la première voiture électrique de la société, la i3 - dont BMW a vendu plus de 180 000 modèles - et lun de ses plus populaires, le SUV X3.

Il atterrit dans cet endroit idéal pour les multisegments, un SUV compact, capable daccueillir toute la famille, mais toujours suffisamment pratique pour la conduite urbaine. Avoir un groupe motopropulseur entièrement électrique adoucit laffaire, ce qui signifie que vous pouvez maintenant obtenir le BMX X3 dans une gamme complète doptions - essence, diesel, hybride et électrique.

À regarder, la BMW iX3 est essentiellement la même conception que le X3, perdant certains des points forts du concept avant le lancement pour être beaucoup plus conventionnelle sur la route. La calandre fermée reste cependant, et le nez de lactualité est moins sur la déglutition dans lair et plus sur une apparence intelligente.

1/9 BMW

À larrière, il y a aussi une nouvelle queue; sans besoin de tuyaux déchappement, les panneaux bleus vous rappellent que les choses ici sont sans émissions.

Il dispose de 510 litres despace de chargement à larrière, en légère baisse par rapport aux 550 litres des versions à combustion. Lintérieur est cependant assez similaire au X3, ce qui apporte la conventionnalité, plutôt que lindividualité que nous avons obtenue de la BMW i3 . Il y a des reflets bleus sur le contrôleur de disque, par exemple, mais sinon il ressemble à ce que vous pourriez attendre dun modèle X3.

La voiture est également équipée de BMW Iconic Sounds composés par Hans Zimmer: en labsence dun moteur rugissant, vous aurez la possibilité dune bande son ultra-futuriste à la place.

Batterie de 80 kWh

460 km dautonomie WLTP

Charge de 150 kW

BMW tenait à souligner quil nutilise que des énergies renouvelables pour produire les batteries, cherchant à réduire lempreinte carbone de ces véhicules dans lensemble. La BMW iX3 utilise la transmission électrique de cinquième génération de la société, revendiquant une augmentation de 30% de la densité de puissance par rapport aux voitures électriques BMW existantes.

La BMW i3X vous donnera 460 km dautonomie sur le cycle WLTP (285 miles), ou 500 km (310 miles) sur la norme européenne. Cela place cette voiture dans le même type de support que certains des principaux véhicules électriques en termes dautonomie, bien que la batterie soit plus petite que Tesla à 100 kW - ce qui importera vraiment ici, cest la comparaison des prix.

Il est soutenu par une charge de 150 kW, BMW tient à souligner que BMW Charging vous donnera accès à un large réseau de chargeurs - ainsi quune prise en charge dans une nouvelle application pour vous aider à trouver des chargeurs recommandés, quelque chose qui a récemment été prévisualisé en tant que mise à jour. au système dexploitation BMW 7.0 .

Vous pourrez charger la batterie de 0 à 80% en 34 minutes; une charge de 10 minutes vous donnerait 100 km dautonomie aux tarifs les plus rapides.

1/5 BMW

0-62 en 6,8 secondes

À traction arrière

Non seulement les batteries du nouveau groupe motopropulseur de cinquième génération de BMW sont plus efficaces, mais les autres composants aussi, le moteur et la transmission étant placés dans le même boîtier.

La BMW i3X est à propulsion arrière, avec un moteur de 210 kW (286 ch) entraînant la voiture de 0 à 62 mph en 6,8 secondes, tandis que la vitesse de pointe est limitée à 112 mph. À titre de comparaison, la BMW X3 30i prend 6,4 secondes, mais cest probablement la vitesse hors ligne qui est plus impressionnante grâce au couple de 400 Nm quelle produira instantanément.

Il ny a aucune mention de la transmission intégrale, ce qui est étrange étant donné quil sagit dun modèle badgé X. Nous ne serions pas surpris sil y avait une version de performance dans les travaux avec deux moteurs, peut-être badgée la BMW i3X M Sport.

Il y aura deux modes de conduite principaux avec B et D. Le mode B permettra une conduite à une pédale avec récupération commençant dès le décollage, pour une efficacité maximale. Le mode D permettra plus de cabotage, permettant une expérience de conduite plus dynamique pour des endroits comme les autoroutes lorsque vous ne voulez pas commencer à freiner lorsque vous relâchez les gaz.

La BMW iX3 sera disponible en Chine plus tard en 2020 et nous nous attendons ensuite à un déploiement mondial jusquen 2021, bien que BMW nait pas encore confirmé de calendrier pour lEurope, le Royaume-Uni ou les États-Unis.

Le prix est également à confirmer. Le BMW X3 commence à un peu plus de 40 000 £, avec des modèles de puissance similaires autour de 45 000 £. Nous nous attendons à ce que la BMW iX3 vienne quelque part à partir de ce prix. Il y aura différentes versions et options disponibles.

Nous mettrons à jour dès que nous aurons plus de confirmation sur les prix ou la disponibilité.