BMW a indiqué quil était prêt à proposer une énorme mise à jour pour le système dexploitation BMW 7 , son dernier logiciel embarqué. Pour les voitures provenant directement de lusine - comme la nouvelle BMW Série 5 - le logiciel sera déjà installé, mais pour les autres véhicules compatibles, la mise à jour sera téléchargeable directement sur la voiture.

La mise à jour tire parti de lévolutivité du système dexploitation BMW 7, respectant la promesse de futures mises à jour lors de la conception de ce logiciel. BMW a confirmé quil sagit denviron 1 Go de données, mais il couvre de nombreuses fonctionnalités, que nous allons parcourir maintenant.

La clé numérique BMW est prise en charge dans le système dexploitation 7, ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre smartphone pour déverrouiller et conduire votre voiture plutôt que davoir à utiliser la clé physique. Cette fonction a été annoncée lors de la conférence des développeurs Apple, sintégrant à Apple CarKey , où votre clé peut être trouvée dans le portefeuille sur votre iPhone.

En plus du déverrouillage et de la conduite, vous pourrez également partager des clés numériques avec jusquà cinq autres conducteurs, notamment en limitant des choses comme la vitesse maximale, le volume de la musique ou la puissance accessible.

Il y a un grand changement à venir à BMW Maps, avec la promesse que ces cartes sont maintenant plus rapides et que la recherche de destination saméliorera. Maps passe à un système de routage basé sur le cloud, avec BMW détaillant comment toutes les BMW connectées sur la route peuvent contribuer à augmenter les données disponibles pour prouver un meilleur routage.

Vous obtiendrez désormais des éléments tels que lévaluation des entreprises, les images et les heures douverture, car lentreprise cherche à rivaliser avec la commodité de Google Maps.

Soucieux de vous garer quelque part, vous pourrez accéder à la fonction Parking connecté. Cela utilisera des données provenant de diverses sources pour fournir des informations sur un espace de stationnement susceptible de sadapter à votre véhicule, tout en utilisant également des données historiques pour déterminer si le stationnement sera gratuit ou non.

Vous cherchez à faciliter la conduite propre, le support des zones eDrive signifie que la voiture peut automatiquement passer à la conduite électrique lorsque vous entrez dans une zone à faibles émissions. Cela signifie que vous ny avez pas pensé, la voiture y arrive.

BMW a ces zones installées dans plus de 80 villes européennes.

Android Auto arrive depuis longtemps dans les véhicules BMW. BMW a été le premier à proposer Apple CarPlay sans fil et souhaitait une expérience comparable pour les utilisateurs dAndroid. Avec la mise à jour du système dexploitation 7, vous obtiendrez enfin la prise en charge d Android Auto dans votre BMW et elle sera sans fil.

Tout ce que vous aurez à faire est de monter dans la voiture et de déposer votre téléphone sur le pavé et la voiture passera à Android Auto, vous donnant accès à toutes ces applications Android familières. Vous obtiendrez même des instructions détaillées sur laffichage du pilote et laffichage tête haute lorsque vous utilisez Google Maps.

Parallèlement à la mise à jour, une actualisation du système Hey BMW dans la voiture vous donne accès à davantage de fonctions de commande vocale. Pour commencer, il y a de nouvelles animations, conçues pour le rendre un peu plus émotif et reconnaître si cest le conducteur ou le passager qui pose la question et sadapte en conséquence.

Lassistant peut désormais contrôler les modes de conduite dans la voiture, vous pourrez donc dire "Hé BMW, engagez le mode Sport" sans avoir à appuyer sur aucun bouton. Vous pourrez également établir des routines, par exemple, configurer des réponses particulières à des endroits particuliers, comme ouvrir une fenêtre lorsque vous arrivez dans un parking.

Il existe également une extension des options lorsque vous recherchez des options de charge pour les voitures électriques ou hybrides rechargeables. Cela vous permettra de voir la disponibilité des chargeurs et des informations plus avancées, afin de savoir sil y a un café à proximité, ainsi que de configurer plus de contrôles pour les options de charge.

En plus de toutes les fonctionnalités ajoutées, BMW propose la voiture comme une plate-forme numérique, décrivant comment les propriétaires peuvent choisir de tester et de souscrire à des fonctionnalités supplémentaires, plutôt que davoir à spécifier ces choses au moment de lachat.

Démontrant un certain nombre dexemples, BMW a présenté le système en disant que certains pourraient ne pas vouloir de fonctionnalités dassistance au conducteur avancées lors de lachat de la voiture, mais pourraient vouloir ces services à un moment donné dans le futur. Ayant mis en place une plate-forme logicielle sophistiquée, BMW tient à souligner que certaines fonctionnalités pourraient ensuite être ajoutées à distance.

Certaines de ces fonctionnalités existent déjà, mais il semble quil y aura de plus grandes options pour personnaliser la voiture à lavenir, même si vous achetez doccasion.

Le déploiement de cette mise à jour du système dexploitation BMW 7 est prévu pour juillet 2020.