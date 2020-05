Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lexpérience technologique interne est devenue lun des aspects les plus importants des voitures modernes. Les conducteurs recherchent désormais la connectivité, la flexibilité et lintégration. Pour BMW , cela voit lintroduction dun tout nouveau système dinfodivertissement.

BMW parle diDrive depuis 2001, mais à lère de xDrive et eDrive (qui font tous deux référence à lalimentation de la voiture réelle), iDrive na plus vraiment de sens - du moins comme nom - pour un système interne.

En 2018, nous avons eu lintroduction dun nouvel écran de pilote numérique, en étroite collaboration avec lécran central. Ce nest pas totalement nouveau - les BMW i8 et BMW i3 avaient toutes les deux des écrans numériques auparavant - mais ce `` Live Cockpit est différent, inaugurant une nouvelle ère de technologie axée sur le conducteur pour BMW.

Avant de commencer, disons clairement que ces systèmes automobiles se compliquent souvent et que BMW utilise beaucoup de termes. Live Cockpit comporte deux éléments: l "affichage dinformations", qui est laffichage du pilote; et "laffichage de contrôle", qui est laffichage du tableau de bord au centre de la voiture.

La BMW X5 se lance en standard avec Live Cockpit Professional; BMW dit que le système dexploitation BMW 7.0 est la plate-forme qui le sous-tend - et la brochure dit que Live Cockpit Professional est standard sur la version X5 xLine et au-dessus. Facile!

La BMW Série 8 et le X5 ont tous deux Live Cockpit Professional, les deux ont un écran dinformation (conducteur) de 12,3 pouces, mais le X5 a un écran de contrôle (centre) de 12,3 pouces tandis que la Série 8 a un écran de contrôle de 10,25 pouces - il existe donc différentes implémentations des mêmes technologies. Mais encore une fois - assez simple.

1/2 BMW

BMW Série 3 avec Live Cockpit ProfessionalBMW Série 3 avec Live Cockpit Professional

Mais maintenant, les choses se compliquent: dans le cas de la série 3 2019, Live Cockpit Professional était standard sur la version M Sport, ce qui signifie que dautres versions - Sport, SE - ont des cadrans en standard pour le conducteur avec un écran de contrôle de 8,8 pouces au centre de la voiture - appelé Live Cockpit Plus. Lancé à lorigine avec iD6, mais à partir de lété 2020, la série 3 aura le système dexploitation 7 en standard, ce qui signifie que vous pouvez avoir le dernier système mais avec des cadrans pour le pilote avec un nouvel écran de 5,1 pouces - qui nétait pas disponible auparavant.

Une fois que vous passez à Live Cockpit Professional, vous obtenez à nouveau cet écran dinformations de 12,3 pouces et un écran de contrôle de 10,25 pouces, mais le site Web de BMW dit "BMW Live Cockpit Professional is iD7" dans une section intitulée "Système dexploitation 7.0 (iD7)" - donc vous peut voir où commence la confusion des noms.

Voici comment les différentes versions se décomposent:

Live Cockpit: entrée de gamme sans navigation (cette version ne sera pas au Royaume-Uni)

Live Cockpit Plus: (ancienne version) écran de contrôle de 8,8 pouces (1280 x 480 pixels) avec tactile, exécutant iD6 (le "professionnel" sortant); (nouvelle version) Écran de contrôle de 8,8 pouces, cadrans du pilote avec écran de 5,1 pouces

Live Cockpit Professional: haut de gamme avec système dexploitation BMW 7.0, écran dinformations de 12,3 pouces (1920 x 720 pixels)

Les récentes itérations diDrive ont vu lintroduction du tactile en 2015. Puis, en 2017, BMW a introduit des carreaux dynamiques avec plus de personnalisation. BMW nous a dit que le changement de nom était vraiment dû au fait quil se passait beaucoup plus de choses que le contrôleur - cest ainsi que iDrive a commencé sa vie - que vous utilisez pour contrôler les systèmes.

Le véritable contrôleur iDrive avec boutons reste à peu près le même que celui quil a utilisé sur la plupart des voitures BMW au cours des 10 dernières années: un cadran que vous pouvez utiliser pour faire pivoter linterface et cliquer pour sélectionner; il est flanqué de boutons de raccourci vers les zones principales.

Certains trouveront rafraîchissant que vous ayez toujours un contrôleur physique, tandis que certains concurrents, comme Audi avec MMI Touch , commencent à supprimer les commandes physiques pour une expérience tactile.

Bien sûr, comme nous lavons souligné, il existe encore de nombreuses références à iDrive 7 flottant et un an après le lancement, cest toujours assez déroutant.

Le nouvel affichage du pilote - ou "affichage dinformations" - est entièrement numérique. BMW a eu des affichages entièrement numériques dans le passé, mais le nouveau Live Cockpit Professional inaugure un nouveau design et une nouvelle disposition.

BMW conserve le compteur de vitesse et le compte-tours, qui se trouvent dans des arcs autour de lextérieur de lécran du conducteur. Étant donné que BMW se concentre sur la conduite, il semble que ces informations de base soient au cœur de lexpérience quelle offre.

Le centre de laffichage des informations devient une carte, montrant votre position, ainsi que des instructions de navigation. Le côté gauche de lécran sert à des détails de conduite comme une lecture numérique de votre vitesse, laffichage des aides à la conduite, etc., tandis que le côté droit est consacré à dautres informations, comme le divertissement.

Vous pouvez apporter des modifications au côté gauche, comme lajout dune deuxième lecture de vitesse (utile si vous conduisez loin de chez vous), et vous obtiendrez des informations comme le régulateur de vitesse ici, tandis que le côté droit est lendroit où vous sera en mesure de faire défiler les informations comme les stations de radio et ainsi de suite. Si vous écoutez un album, vous obtiendrez une pochette dalbum. Il est assez facile daccéder à ces éléments depuis les commandes au volant.

Le mode de conduite saffiche également à droite et vous pouvez également afficher des informations sur lordinateur de bord, telles que votre vitesse moyenne et votre consommation de carburant.

Une chose à noter est que le passage au mode Eco Pro changera le thème de couleur bleu. Cest un peu comme l affichage BMW i8 , qui passe du bleu en conduite normale au rouge lorsque vous passez en mode sport.

La chose à retenir est que laffichage Live Cockpit Professional peut être standard sur votre BMW (8 Series, X5) ou il peut sagir dune option supplémentaire - ce qui signifie que certains auront des cadrans traditionnels avec un affichage central (Live Cockpit Plus), associés à un écran de contrôle au centre de la voiture, comme avant.

Lécran central - lécran de contrôle - a lentement augmenté dans les modèles BMW au cours de la dernière décennie. De capoté dans le tableau de bord à assis au sommet, laffichage central est devenu un aspect large. Il est à nouveau en augmentation, car les pouces daffichage deviennent de plus en plus importants. La taille de lécran sera dictée par la conception de la voiture dans laquelle il est intégré.

Offrant un contrôle tactile et dans certains cas un contrôle gestuel , cest sur cet écran que vous voyez une partie de la flexibilité que le système dexploitation BMW 7.0 offrira. Couvrant les sections principales, le système daffichage de contrôle est divisé en médias, communication, navigation, contrôle de voiture et applications. Ces sections sont accessibles via des commandes tactiles sur le côté de lécran, chaque section étant personnalisable.

Il y a une nuance déroulante en haut - comme un smartphone - avec quelques commandes supplémentaires, y compris la possibilité dajuster le menu principal ou lécran daccueil comme sur un téléphone.

Cet écran daccueil divise les principaux domaines, présentant des informations provenant dune gamme de sources - navigation, médias et communication, par exemple - pour des informations en un coup dœil ou pour fournir de grandes zones tactiles pour aller de lavant.

Une fois dans une section - médias, par exemple - vous avez un menu de navigation de gauche (qui se cachera vers la gauche pour que vous puissiez le faire glisser vers lintérieur ou lextérieur), le centre de laffichage (qui montrera le contenu) et la droite - côté main (où vivent les actions). Cest assez logique.

La bonne chose est quau bas du menu de gauche, vous avez "personnaliser le menu", ce qui signifie que vous pouvez supprimer des choses de la liste que vous ne voulez pas. Sen tenir aux médias, par exemple, sil existe des sources que vous nutilisez jamais, vous pouvez les supprimer de la liste pour ranger les choses.

Il y a beaucoup de parité de conception entre les informations et les écrans de contrôle, avec un croisement des commandes au volant pour certaines choses - comme le contrôle des médias - afin que vous nayez pas trop à quitter la route des yeux.

BMW a présenté son propre assistant vocal intelligent Hey BMW . Alors quAmazon Alexa domine les foyers, les constructeurs automobiles tiennent à sassurer que vous pouvez également utiliser la voix plus efficacement dans la voiture - et le système de BMW est en fait assez bon.

Hey BMW sera disponible sur tous les modèles exécutant Live Cockpit Professional avec le système dexploitation BMW 7.0. Lassistant vocal était auparavant une option sur certains modèles, mais est également maintenant disponible avec Live Cockpit Plus, mais vous devrez vérifier ce que vous obtenez sur le modèle que vous regardez. Nous remarquons que BMW dit que vous ne lobtiendrez que pendant 3 ans - nous supposons quil y aura un coût dabonnement par la suite.

Lassistant personnel intelligent BMW est conçu pour vous offrir un meilleur contrôle dans la voiture via la voix. Plutôt unique, vous pourrez donner à lAssistant un nom / mot clé personnalisé, et BMW prétend quil apprendra des routines pour être en mesure de fournir dynamiquement de meilleurs résultats. Il pourra réagir aux déclarations et contrôler la voiture - pour régler le chauffage, par exemple - ainsi que pour identifier les chansons, ajouter des arrêts de navigation, répondre aux questions générales et sintégrer à Office 365 et Skype pour les utilisateurs professionnels.

BMW tient également à ce que lassistant puisse voyager avec vous. Daprès ce que nous comprenons, le profil personnel quil développera fera partie de votre BMW ID, vous devriez donc pouvoir passer à une nouvelle voiture, vous connecter et il saura qui vous êtes, ce que vous aimez, etc.

BMW a fait le grand pas en proposant sans fil Apple CarPlay en 2016 - le premier et le seul fabricant à le faire. Cela signifie que vous navez pas besoin de brancher le téléphone pour accéder à CarPlay, mais vous devez toujours coupler votre téléphone, en vous connectant via Bluetooth.

Lexpérience CarPlay est alors essentiellement la même - car elle est régie par le logiciel de votre iPhone . Votre téléphone fait alors tout le travail, lécran de la voiture agissant simplement comme un écran tactile, mais sans traiter les données ni exécuter les applications - comme cela est fait par liPhone.

Le CarPlay sans fil est-il un gros tirage? Cest pratique, oui, mais à moins que vous nayez un modèle récent diPhone, vous voudrez peut-être brancher votre téléphone pour le charger de toute façon. Si vous avez un modèle de téléphone récent, les blocs de charge Qi offrent une commodité pour le chargement sans fil (si disponible sur votre modèle). Surtout, cela signifie que vous pouvez exécuter CarPlay et laisser votre téléphone dans votre poche.

Sur le BMX X5, il y a un bloc de charge Qi dans le trou central, mais il est positionné de manière à ce que vous ne puissiez pas accéder à votre téléphone lorsquil est en place, ce qui est idéal pour vous dissuader de tripoter pendant la conduite.

Bien sûr, de nombreux téléphones Android prennent en charge la charge Qi, ils peuvent donc également en bénéficier. Bien que, comme nous le voyons ci-dessous, Android Auto ne soit pas une option BMW (enfin, il arrive à la mi-2020).

Linconvénient de CarPlay sur la BMW est quelle nest pas gratuite. Il y a un coût - et même si vous optez pour le forfait professionnel connecté (y compris les services à distance, les services de conciergerie, le trafic en temps réel), vous ne bénéficiez que de 12 mois dApple CarPlay. Les prix de CarPlay sont les suivants: 85 £ pour 1 an, 255 £ pour 3 ans, 295 £ illimités - bien quil y ait également un essai dun mois pour 1 £.

Oui, dautres fabricants le proposent gratuitement, cest donc un bon travail que les systèmes de base de BMW soient plutôt bons, car certains pourraient choisir de ne pas prendre Apple CarPlay à ces prix.

Il y aura un support pour Android Auto sur les voitures BMW à partir de la mi-2020. Le système sera sans fil, ce qui signifie quil offre une parité avec la façon dont Apple CarPlay a été implémenté, il nest donc pas nécessaire de connecter physiquement votre téléphone avec un fil après la configuration initiale. Sans fil Android Auto nest pris en charge que sur un nombre limité dappareils selon Google, et cela inclut les téléphones Pixel et certains téléphones Samsung.

BMW dit que vous obtiendrez des informations sur lécran du conducteur et que laffichage tête haute (HUD) et les fonctions Android Auto régulières seront pris en charge, comme une large gamme dapplications de votre téléphone et de lAssistant Google.

Jusquà présent, BMW na pas dit combien cela pourrait coûter - nous pensons que ce sera le même arrangement que Apple CarPlay.

Vous pouvez trouver plus dinformations sur Android Auto dans les voitures BMW ici .

Outre le matériel et les fonctionnalités quil propose, BMW propose également des packages connectés. Ils concluent un certain nombre de services différents couvrant: les services à distance, BMW en ligne, BMW Connected +, lassistant vocal intelligent, les informations sur le trafic en temps réel, le parking connecté, le service de conciergerie et la musique connectée.

Certains articles seront regroupés dans un package inclus avec la voiture (probablement avec un abonnement limité qui pourrait signifier que les voitures plus anciennes doivent être renouvelées) et certaines pièces sont un supplément supplémentaire. Par exemple, la nouvelle BMW Série 3 est livrée avec le Connected Package Plus en standard; la Série 3 M Sport est livrée avec Connected Package Professional, qui ajoute le nouvel Assistant personnel intelligent.

Il y a beaucoup de variations, mais il y a aussi beaucoup à offrir, avec BMW Remote Services offrant un accès smartphone à la voiture. Il existe également une clé numérique disponible sur certains modèles qui vous permettra dutiliser un smartphone Samsung pour déverrouiller la voiture au lieu de la clé, vous permettant daccorder un accès temporaire à quelquun dautre.

La musique connectée est disponible auprès de Napster et Deezer et à un coût - ce qui incitera probablement les gens à Apple CarPlay - intégration facile des applications sur votre smartphone et avec une plus large sélection disponible via Apple CarPlay - comme Spotify ou BBC iPlayer - le rend un choix plus convaincant.

Il y a aussi la touche daffichage super cool, bien sûr.

BMW offre beaucoup de technologie à travers ses voitures. Il y a intégration dun certain nombre de systèmes différents et avec le lancement du nouveau Live Cockpit et du système dexploitation BMW 7.0, BMW définit lavenir numérique de ses véhicules. Cela évolue maintenant, le système a un an.

Cockpit Live Professional apporte un nouvel écran de pilote moderne entièrement numérique, permettant une vue plus dynamique qui va au-delà des restrictions des cadrans physiques. Cest une application légèrement conservatrice, en particulier par rapport au mappage en couleur offert par ses rivaux Audi avec son cockpit virtuel, mais avec un thème cohérent sur tous les écrans - y compris les écrans de divertissement arrière - il a lair bien.

Mais nous aimons le fait que le contrôleur iDrive existe sous une certaine forme, ce qui signifie que si vous avez été dans une BMW à un moment donné au cours des dernières années, vous trouverez probablement le nouveau système intuitif et assez facile à utiliser. Limportant est que les systèmes de base soient bons: la cartographie est claire et la recherche dadresses est facile; les instructions de conduite sont claires et les visuels qui laccompagnent rendent la conduite avec les systèmes de base de la voiture un plaisir.

Cest important lorsque certaines des approches alternatives - comme Apple CarPlay - coûtent des frais supplémentaires à long terme, ce qui signifie que vous pourriez ne pas dépenser plus dargent pour les utiliser.

Nous mettrons à jour au fur et à mesure que nous expérimenterons davantage les nouvelles intégrations technologiques de BMW sur plus de ses modèles mis à jour.