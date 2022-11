L'Audi Q8 e-tron met l'accent sur l'autonomie et la recharge dans la mise à jour du SUV électrique phare.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Quatre ans se sont écoulés depuis le lancement de l'Audi e-tron, le modèle qui a donné le coup d'envoi de l'aventure d'Audi dans le domaine des véhicules purement électriques. Le lancement de l'Audi Q8 e-tron vise à combler certaines lacunes de ce modèle original.

Tout d'abord, la dénomination. Lorsque l'Audi e-tron a été lancée, elle était positionnée comme le premier véhicule électrique d'Audi. Le nom e-tron n'était pas nouveau, il avait été utilisé sur l'A3 e-tron en 2016 qui était une hybride rechargeable, mais il s'agissait d'une réaffectation de la nomenclature - et ce n'était pas tout à fait clair.

Mais l'Audi e-tron a été lancée aux côtés de l'Audi Q8, son plus grand SUV qui était uniquement à combustion. La nouvelle appellation les rapproche, rendant plus évident le positionnement par rapport aux autres modèles, comme l'Audi Q4 e-tron par exemple.

L'Audi Q8 e-tron sera disponible dans les styles SUV et Sportback, ce dernier ayant un toit incliné pour un look plus sportif, tout en revendiquant de meilleures performances aérodynamiques. Selon les chiffres d'Audi, vous obtiendrez une autonomie supplémentaire de 18 km (11 miles) grâce à ce changement de design.

Et c'est bien l'autonomie qui est en jeu ici, avec une autonomie maximale de 582 km (361 miles), grâce à une augmentation massive de la taille de la batterie. L'Audi Q8 55 e-tron disposera d'une batterie utilisable de 106 kWh (114 kWh brut), avec une charge de 170 kW. C'est l'une des plus grandes capacités de batterie que vous trouverez dans une voiture électrique à l'heure actuelle.

Même le modèle inférieur, l'Audi Q8 50 e-tron, dispose d'une batterie massive de 89 kWh utiles (95 kWh bruts) et d'une charge de 150 kW, ce qui augmente considérablement l'autonomie.

Tous les modèles sont à traction intégrale, le modèle de base 50 offrant 250 kW en mode boost, tandis qu'Audi tient à l'une de ses marques de fabrique - la puissance - en offrant 300 kW sur les modèles 55.

Audi va également lancer un modèle SQ dans la gamme. Il s'agit de la version sportive, baptisée Audi SQ8 e-tron, qui sera équipée d'un triple moteur et offrira une puissance de 370 kW. Deux moteurs contrôleront les roues arrière de manière indépendante, ce qui promet une meilleure dynamique grâce à la vectorisation du couple.

L'augmentation de la capacité de la batterie répond vraiment au plus gros problème que nous avions avec l'e-tron original. Malgré toute la puissance, le confort et la sophistication qu'elle offrait, l'autonomie était plutôt médiocre, peinant parfois à vous donner beaucoup plus que 320 km d'autonomie. C'était simplement dû à la taille et au poids de la voiture - et les nouveaux modèles vont résoudre ce problème, ce qui signifie un positionnement plus compétitif pour le fleuron d'Audi.

Ailleurs, Audi a mis l'accent sur l'amélioration de l'aérodynamisme afin d'augmenter l'efficacité globale, tandis qu'il y a quelques changements de design externe, y compris un nouveau badge sur le pilier B, et un nouveau design du nez.

L'Audi Q8 e-tron sera certifié neutre en carbone aux États-Unis et en Europe, et des matériaux recyclés seront utilisés à l'intérieur. Oui, votre nouveau SUV phare d'Audi sera en partie fabriqué à partir de vieilles bouteilles en plastique.

Comme toutes les Audi, il sera doté de nombreuses technologies, notamment la fonction de stationnement à distance, qui vous permettra de garer la voiture à l'aide d'une application pour smartphone, tandis qu'il continuera à utiliser le système MMI d'Audi, réparti sur deux écrans intérieurs et utilisant le cockpit virtuel d'Audi.

L'Audi Q8 e-tron est attendu sur les routes en mars 2023, avec des prix à partir de 74 400 €, soit environ 65 000 £ ou 75 000 $.

