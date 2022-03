Le concept Audi A6 Avant e-tron est une voiture que nous ne pouvons pas nous empêcher de vouloir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pour un certain type de conducteur, rien ne suscite autant la passion qu'un wagon. Connu affectueusement sous le nom de break dans certains quartiers, ou de break dans d'autres, certaines entreprises choisissent un autre terme pour tenter d'apporter de l'excitation à ce secteur - BMW l'appelle un Touring, tandis qu'Audi utilise le terme Avant.

Non pas que de tels véhicules aient besoin d'excitation supplémentaire - ce sont, après tout, les véhicules les plus pratiques sur la route, offrant beaucoup d'espace de rangement sans devenir quelque chose entre un SUV et un bus et offrant une grande efficacité que de nombreux rivaux de haut niveau.

Ainsi, le concept Audi A6 Avant e-tron est le bienvenu, car le secteur des voitures électriques a été dominé par les multisegments ou les modèles compacts - et ce que nous voulons vraiment, c'est une voiture qui transportera à la fois les enfants et le chien dans le confort.

L'Audi A6 Sportback e-tron a déjà été présentée (mais nous avons déjà des berlines avec la BMW i4 et la Tesla Model S ), donc l'Avant est plus intéressante, car il y a un manque général de wagons électriques.

Il repose sur la plate-forme EPI d'Audi, qui ne concerne pas la protection personnelle, mais la performance. Il y a des chiffres impressionnants attachés à ce concept, avec la promesse d'une autonomie de 435 miles (700 km) et d'une charge jusqu'à 270 kW , qui est parmi les plus rapides que nous ayons vues jusqu'à présent.

Cela vous donnerait 186 miles (300 km) d'autonomie en seulement 10 minutes de charge - si vous pouvez trouver un chargeur qui vous donnera ces tarifs. La batterie devrait être de 100 kWh.

Le concept est équipé de deux moteurs, délivrant 350kW de puissance et 800Nm de couple.

Le concept Avant est de la même taille que les modèles Audi A6 actuels , mais il y a le relooking e-tron en cours ici, avec des caméras remplaçant les rétroviseurs et les éléments de conception vus ailleurs sur la flotte e-tron .

L'avantage de l'empattement long est l'espace intérieur, avec une plus grande liberté pour donner de l'espace aux passagers car il n'y a pas besoin de tunnel de transmission à l'intérieur.

Un éclairage sophistiqué vient à la voiture, non seulement en donnant des écrans OLED arrière personnalisables dans la barre lumineuse à l'arrière, mais également en utilisant des projecteurs LED sur le côté, pour offrir des options d'éclairage améliorées.

Nous n'avons pas encore jeté un coup d'œil à l'intérieur, mais nous ne serions pas surpris si ce design extérieur est à peu près ce que nous voyons lancé à l'avenir - et le design est susceptible de coller à la formule d'Audi, alors ne vous attendez pas un énorme changement visuel par rapport à l'intérieur de l' Audi e-tron GT .

Nous nous attendons à voir les premières voitures construites sur la plate-forme PPE lancée en 2023.

Écrit par Chris Hall.