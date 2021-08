Le concept électrique Audi Skysphere est magnifique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Audi vient de publier toute une mine dinformations et dimages autour dun concept de véhicule électrique quelle appelle la Skysphere. Cest lidée centrale, et assez folle, que la voiture peut sétendre dans une forme différente selon que vous voulez une expérience de roadster ou de grand tourer.

La Skysphere a un look assez futuriste, comme on peut sy attendre dun concept électrique, et cela est soutenu par la fonctionnalité, qui, en théorie, obligerait le conducteur à appuyer sur un bouton pour inciter la voiture à étendre son empattement de 9,8 pouces et à laisser tomber. sa hauteur de 0,4 pouces pour lui donner une sensation plus heureuse de croisière.

La voiture est certes élégante et discrète, mais elle cache beaucoup de puissance grâce à un moteur électrique de 623 chevaux associé à une batterie de 80 kWh, ce qui représente une vitesse de 0 à 60 MPH en seulement quatre secondes, ce qui nest pas le cas. exactement le temps dun slouch.

Ce corps télescopique est la vraie clé, cependant, et bien que cela puisse être plus quun peu irréaliste, cest à cela que servent les concepts. En plus de changer la façon dont la voiture se sentirait conduire, cela ouvre également laérodynamisme pour la conduite de roadster qui est ensuite fermé lorsque vous êtes en mode GT, donc il y a plus que de léclat.

Bien sûr, ces concepts arrivent rarement sur le marché autrement que sous une forme très édulcorée, nous ne nous attendons donc pas à conduire une voiture changeante de si tôt, mais cest néanmoins un aperçu assez intéressant de la pensée dAudi.