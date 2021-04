Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Audi a utilisé Auto Shanghai 2021 pour dévoiler un nouveau concept. En nous éloignant des SUV qui ont jusquà présent dominé les efforts e-tron dAudi, nous passons à une offre de base dAudi: lA6.

Le concept est pour un modèle électrique à batterie complète, qui, selon Audi , présente le futur design de lentreprise. Il est facile de voir comment Audi pourrait adapter cette conception de lA4 à lA8 pour atteindre tous ces modèles de direction haut de gamme.

Cest aussi une belle voiture, convenablement futuriste, la calandre fermée soulignant quelle na pas besoin de tout ce flux dair et de cette merveilleuse sculpture qui signifie que rester assis ressemble toujours à une Audi.

Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que Audi se prépare à lancer un rival de la Tesla Model S , le discours sur une batterie de 100 kWh, une charge de 270 kW et une durée de 0 à 62 secondes inférieure à 4 secondes sur les modèles haut de gamme semblant aborder ce marché.

Mais une grande partie de ce quAudi présente visuellement est sans importance, car cest la plate-forme sur laquelle elle repose qui est importante. Cette plateforme sappelle de manière amusante PPE (plateforme électrique premium) quAudi partagera avec Porsche.

Il est conçu pour accueillir des modèles plus grands ou plus longs et il y a des spéculations sur le fait quil sera également utilisé pour une future Porsche Macan électrique, plutôt que pour la plate-forme MEB qui sous-tendait jusquà présent de nombreux modèles du groupe VW.

Audi décrit non seulement les chiffres de performance ci-dessus, mais quil y aura des options pour les moteurs arrière ou avant et arrière pour fournir des options de traction intégrale, tout en disant également que le plancher plat abritant la batterie est également adapté aux voitures de sport à faible élingue. aux SUV de haut niveau.

Le résultat de lEPI sera une augmentation des modèles électriques de luxe qui arriveront sur le marché, Audi déclarant quil y aura une usine dédiée à Changchun en Chine, ainsi quen Europe.

Les premiers modèles sur EPI arriveront dans la seconde moitié de 2022 et nous soupçonnons quil sagira de lAudi A6 e-tron, ressemblant beaucoup au modèle de production illustré ci-dessus.

Bien sûr, la question que tout le monde se pose sera: y aura-t-il un A6 Avant e-tron?

Écrit par Chris Hall.