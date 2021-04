LAudi Q4 e-tron sera la voiture électrique grand public dAudi

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Audi a officiellement dévoilé l Audi Q4 e-tron , la version premium de lID.4 de VW, un SUV électrique de taille moyenne. Audi propose deux styles, le SUV Q4 e-tron conventionnel et le Sportback, avec une ligne de toit qui baisse plus rapidement pour le style coupé.

Le nouveau Q4 e-tron sinsère sous les modèles e-tron existants dAudi. Loriginal se situait dans la catégorie des SUV plus grands et avait un prix qui correspondait, mais avec le Q4 e-tron à partir dun peu plus de 40000 £, il sera probablement accessible à beaucoup plus de conducteurs.

Il sinsère également dans une taille de SUV populaire: assez grande pour les avantages dun SUV, mais sans tous les soucis de taille qui accompagnent les modèles plus grands, particulièrement pertinents sur les routes et les parkings européens.

Loffre est également plus attrayante que les modèles plus grands: alors que vous pouvez être assuré de la qualité, avec un intérieur Audi classique haut de gamme, deux tailles de batterie sont disponibles au lancement, loption de traction arrière uniquement si vous voulez réduire les coûts et ne vous inquiétez pas du Quattro (ou de la transmission intégrale) et dune gamme complète doptions de finition.

Les batteries proposées sont de 52 kWh et 77 kWh (cest la capacité utilisable plutôt que brute), et des options pour un moteur simple de 125 kW ou 150 kW, ou un moteur double de 220 kW.

Audi revendique une autonomie WLTP de 316 miles, mais ce qui est peut-être surprenant, cest quAudi noffre quune charge de 125 kW. Bien quil sagisse dun tarif moyen typique pour les chargeurs publics rapides, les chargeurs de 150 kW sont désormais courants, tandis que jusquà 350 kW sont également disponibles.

Cela souligne quelques chiffres intéressants dans les statistiques de le-tron du quatrième trimestre: Audi ne se donne pas la peine de se concentrer sur les performances de la fiche technique. Le modèle dentrée de gamme fait 0-62 mph en 9 secondes et a une vitesse de pointe de 99 mph, ce qui est plutôt modeste, pour une Audi. Les modèles haut de gamme accélèrent le rythme, couvrant ce 0-62 mph en 6,2 secondes, mais encore une fois, cest à peine sur le graphique des voitures électriques.

Les chiffres modestes devraient donner la priorité à la gamme et peut-être laisser de la place pour un modèle S à lavenir avec une plus grande rapidité. Mais alors que dans un face-à-face avec Tesla, vous pourriez rejeter ces chiffres de performance, le chiffre le plus important sera lefficacité réelle.

Obtenir 316 miles de la batterie de 77 kWh donnerait 4,1 miles / kWh, ce qui est une moyenne raisonnable. Nous avons vu mieux ( Kia e-Niro ) et bien pire (la plus grosse Audi e-tron) et bien sûr, le style de conduite sera le facteur le plus important.

Audi

Ce quAudi propose vraiment ici, cest lattrait dune Audi, avec un intérieur somptueux et beaucoup de connectivité, la praticité du format SUV et laccessibilité avec ce prix - alors que le modèle haut de gamme coûte environ 15000 £ de plus que le VW ID. 4, les deux démarrent au même prix et ce sera intéressant pour les conducteurs souhaitant les quatre anneaux à lavant de leur nouvelle voiture.

Peut-être que le plus gros cadeau sur qui Audi présente cette voiture vient des nouveaux haut-parleurs Sonos à bord. Il est conçu pour les personnes familiarisées avec la technologie, les personnes qui ont entendu parler de Sonos - des personnes comme vous.

LAudi Q4 e-tron est disponible à la commande dès maintenant avec des livraisons à partir de juin 2021. Le prix de départ du Q4 35 e-tron Sport est de 40 750 £.

Le Q4 e-tron Sportback sera disponible à la commande en juin avec des livraisons en septembre.

Écrit par Chris Hall.