Audi dévoile officiellement le-tron GT, sa première voiture de sport électrique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque lAudi e-tron GT Concept a été présentée au Salon de lauto de LA en 2018, il était clair quil ne sagissait pas dun regard futur fantaisiste. Pour les spectateurs, la voiture ressemblait beaucoup à un modèle de production - ce que le designer Marc Lichte a ensuite confirmé.

En conséquence, l Audi e-tron GT ne surprend pas autant. Cest familier, une voiture que nous attendions depuis quelques années, mais qui ne sera lancée dans le monde que le 9 février 2021.

Cela nenlève rien à la GT: des lignes longues, basses et épurées encadrent cette berline sportive, un soupçon dAudi TT, un soupçon dA5 et dA7. Cest délicieusement Audi, tout ce que vous attendez et suffisamment unique pour se démarquer. Il y a aussi des sièges pour cinq occupants.

Surtout, le design fait la différence entre le-tron GT et le Taycan de Porsche . La nouvelle e-tron est également la première voiture électrique à porter le badge RS - et étant donné la façon dont Audi aime appliquer quattro à toutes ses voitures puissantes, il est peu probable quil y ait une version à traction arrière. Même la R8 dAudi ne voyait la propulsion que comme une édition spéciale.

LAudi e-tron GT utilise une conception de plancher plat, emballée avec une batterie de 93 kWh, dont 85 kWh est indiqué pour lutilisation, la capacité de réserve généralement réservée pour assurer la santé de la batterie à long terme.

Audi utilise le système 800V que nous avons vu dans le Taycan, permettant une charge jusquà 270 kW, ce qui vous permettra datteindre 80% en moins de 23 minutes; vous pourrez ajouter 100 km dautonomie en un peu plus de 5 minutes, ce qui rendra possible des arrêts au stand plus courts, si vous pouvez trouver cette race de chargeur rapide sur les routes.

Il existe deux versions au lancement, avec le-tron GT offrant 238 ch du moteur avant et 435 ch de larrière, tandis que le moteur arrière de la RS e-tron GT laugmente à 456 ch. Cela peut être amélioré via le contrôle de lancement sur les deux voitures pendant environ 2,5 secondes, pour augmenter brièvement la puissance totale, parfait pour les courses de rue ad hoc dont vous ne ferez jamais partie.

Cela verra le-tron GT atteindre 62 mph en 4,1 secondes et le RS e-tron GT atteindre 62 mph en 3,3 secondes. Nous nous attendons à voir de nombreuses vidéos Audi vs Tesla dans un proche avenir. La vitesse maximale est limitée à 152,2 mph et 155,3 mph respectivement.

Pour donner une conduite souple, la valeur par défaut au décollage est de laisser la voiture rouler, plutôt que de faire basculer la récupération et de commencer immédiatement à ralentir la voiture. Le conducteur dispose de commandes au volant pour régler le niveau de récupération au freinage pour remettre la batterie en charge. Il y aura trois modes de conduite, comme cest courant sur les voitures Audi, vous permettant ainsi de mieux contrôler le comportement de la voiture.

Lautonomie se situe à environ 300 miles, bien que cela varie énormément en fonction des conditions et du style de conduite.

Comme vous vous en doutez, le-tron GT contient une énorme quantité de technologies, des systèmes dassistance au conducteur au confort des créatures pour le conducteur et le passager, la voiture bénéficiant également des sons exclusifs de le-tron GT. Le modèle RS lobtient en standard, tandis que le modèle régulier la en option, pour booster lexpérience audio embarquée avec un son numérique synthétisé.

Outre les deux variantes, il y aura également différents niveaux de finition et nous nous attendons à une liste doptions complète. Audi a déjà précisé quil y aurait une option de toit en fibre de carbone, vous permettant déconomiser 8 kg de poids. LAudi e-tron GT quattro démarre à 79900 £, tandis que lAudi RS e-tron GT commence à 110950 £ prévue vers mai 2021.

Écrit par Chris Hall.