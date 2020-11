Les fonctions Audi à la demande vous permettront de mettre à jour à distance les fonctionnalités techniques de votre voiture

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Audi ouvre plus doptions aux propriétaires de voitures, en tirant parti de lapplication myAudi pour permettre aux conducteurs daccéder à de nouvelles fonctionnalités pour leur voiture.

Mais ce ne sont pas des mises à jour du micrologiciel du matériel, ce sont des mises à jour de fonctionnalités que vous navez peut-être pas spécifiées lors de la commande de la voiture - par exemple, certaines des fonctions avancées dassistance au conducteur ou léclairage.

Le service de nouvelles fonctions à la demande signifie que vous pouvez activer, par exemple, la fonction daide au stationnement où la voiture se garera pour vous. Si vous vous garez normalement en voiture chez vous, mais que vous partez ensuite en vacances où le stationnement est un peu plus compétitif ou difficile, vous pourrez activer la fonction pendant toute la durée de vos vacances, par exemple.

Cest parce que le matériel pour ces fonctionnalités est inclus lorsque vous achetez la voiture, il nest tout simplement pas activé. Grâce à la connectivité moderne, vous pourrez accéder à certaines fonctionnalités quand vous le souhaitez, sans avoir à les payer à lavance lorsque vous commandez la voiture.

Selon Audi, léclairage, lassistance au conducteur et linfodivertissement sont des domaines évidents dans lesquels ces fonctionnalités peuvent être ajoutées, mais ces fonctions dépendront du modèle de voiture que vous possédez. Au Royaume-Uni, ce sera lAudi e-tron qui mènera la charge, à commencer par loption dactiver la fonction daide au stationnement que nous avons mentionnée ou dactiver léclairage à LED Matrix.

Léclairage Matrix LED permet à la voiture déteindre des parties des phares à faisceau pour omettre les véhicules venant en sens inverse et éviter déblouir les autres conducteurs. Ayant utilisé ce système sur des routes sombres, cest incroyable, vous donnant une visibilité qui vous manquerait normalement. Et il sera disponible pour sengager via lapplication myAudi. Combien cela pourrait coûter exactement, nous ne savons pas.

Cette nouvelle approche flexible permet également une opportunité dessayer avant dacheter, où vous pouvez tester quelque chose pendant un mois avant de décider si vous le souhaitez plus longtemps. Audi dit que tout ce que vous décidez dajouter à votre voiture est limité à cette voiture - plutôt quau conducteur - donc si vous vendez votre voiture avec les lumières Matrix LED, cette fonction restera sur la voiture pour le prochain propriétaire.

Ce nest quune première étape pour Audi, mais cela offre à lavenir la possibilité aux gens dajouter des fonctions à leur voiture qui nétaient pas spécifiées au moment de lachat. Audi dit que plus de fonctions seront disponibles à lavenir - et après avoir mentionné l infodivertissement , nous prévoyons que cest là que la plupart des changements viendront.

Écrit par Chris Hall.