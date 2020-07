Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les précédents véhicules électriques dAudi sont arrivés avec des noms qui les distinguaient. La première voiture de série sappelait simplement l Audi e-tron , un nom tiré des hybrides dAudi (aujourdhui à la retraite).

Autrement dit, il ny avait que si Audi pouvait fonctionner avec le nom e-tron - e-tron GT , e-tron Sportback - avant que les choses ne deviennent trop confuses. Donc, le fait que le dernier modèle conceptuel dAudi soit appelé le Q4 e-tron est extrêmement révélateur.

On dirait quil sinscrit directement dans la gamme des VUS compacts entre le Q3 et le Q5 et que le-tron va devenir un peu plus normal.

Après avoir présenté lAudi Q4 e-tron Concept au Salon international de lautomobile de Genève en 2019, il est maintenant temps pour la première mondiale de lAudi Q4 Sportback e-tron. Bien quil soit toujours dans Concept, nous nous attendons à ce quil soit très proche du modèle de production et à regarder de plus près la voiture que vous verrez sur la route.

La première mondiale aura lieu le 7 juillet 2020 aux horaires suivants:

Londres - 18:15 BST

Berlin - 19:15 CEST

New York - 13 h 15 HAE

San Fransisco - 10:15 PDT

Tokyo - 02:15 JST 8 juillet

Sydney - 03:15 AEST 8 juillet

Nous avons intégré le livestream de cet événement en haut de cette histoire afin que vous puissiez suivre laction. Nous mettrons à jour tous les détails ci-dessous une fois que de nouvelles informations auront été révélées.

Pour regarder, toute personne familière avec les VUS dAudi verra doù vient le Q4. Il fusionne les caractéristiques de conception de le-tron comme cette énorme barre lumineuse arrière avec le type de sculpture sportive que les VUS dAudi transportent. En tant que concept, nous pouvons nous attendre à certains changements, mais Audi affirme avec confiance que cela va être lancé en 2020, donc nous ne nous attendons pas à dénormes changements.

Ce qui est en dessous est cependant important. Il se trouve sur la plate-forme MEB du groupe VW - plate-forme délectrification modulaire - qui soutiendra une large gamme de véhicules du groupe, du VW ID au Seat El-Born , VW estimant quenviron 15 millions de véhicules seront fabriqués sur cette plate-forme. .

1/0

Encore une fois - cest Audi qui regarde le marché de masse, bien que nous nous attendions à ce que le concept quatre places devienne un cinq places plutôt plus conventionnel, sinon les familles ne lachèteront pas.

Lintérieur est futuriste mais pas inconcevable; Lécran tactile central associé à Virtual Cockpit est typique des modèles actuels dAudi, mais nous ne pouvons nous empêcher de penser quAudi sen tiendra au MMI Touch récemment introduit avec un deuxième écran, peut-être en mangeant une partie de lespace quoffre le modèle conceptuel.

En ce qui concerne les performances importantes de ce modèle, la batterie constitue le plancher du MEB, pesant environ 510 kg mais offrant un équilibre avant et arrière et un centre de gravité bas.

Il sagit dune batterie de 82 kWh, associée à deux moteurs électriques à lavant et à larrière, larrière fournissant 150 kW, laissant 75 kW pour lavant. Le Q4 - sans surprise - est une traction intégrale Quattro, revendiquant un temps de 0 à 62 mph de 6,3 secondes et lavant et larrière sont gérés électroniquement pour fournir léquilibre optimal de puissance.

La portée serait de 450 km sur la norme WLTP, prenant en charge jusquà 125 kW de charge, ce qui vous ferait atteindre 80% en 30 minutes.

1/0

Rien na encore été dit sur le prix, mais ce sera évidemment la clé. LAudi e-tron commence à un peu moins de 60000 £, vous pouvez donc raisonnablement vous attendre à ce que le Q4 e-tron glisse dans une position plus abordable en dessous. Certes, nous nous attendions à ce quAudi reste fidèle au segment haut de gamme du marché, en évitant les conflits avec les VUS électriques des autres marques de VW.

Audi annonce que le Q4 e-tron sera dévoilé aux côtés de lAudi e-tron GT dans la seconde moitié de 2020, il est donc peu probable quil soit sur la route jusquen 2021.