Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Selon un nouveau rapport, la voiture autonome d'Apple ne sera pas aussi performante que ce que l'on nous avait dit, mais elle sera aussi en retard.

La rumeur veut qu'Apple ait l'intention de lancer une voiture autonome, peut-être dès 2025. Mais selon un nouveau rapport de Mark Gurman, de Bloomberg, l'entreprise a dû revoir ses plans. Désormais, la voiture ne sera pas aussi autonome qu'on l'espérait.

"Dans un changement significatif pour le projet, l'entreprise prévoit maintenant un design moins ambitieux qui inclura un volant et des pédales et ne supportera des capacités autonomes complètes que sur les autoroutes", dit Gurman, citant des sources anonymes. Le plan précédent prévoyait une voiture dépourvue de toutes les commandes traditionnelles du conducteur et capable de rouler partout toute seule, mais il semble que ce projet ait été abandonné.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De plus, la date de sortie initiale de 2025 semble également avoir été abandonnée. Selon M. Gurman, le chef de projet Kevin Lynch vise plutôt 2026. M. Lynch aurait "cherché à apporter plus de stabilité et à se concentrer sur des objectifs pratiques après des années de changements de priorités et même de licenciements", ce qui signifie que M. Lynch "réduit maintenant les attentes" pour s'assurer que la voiture atteigne effectivement le marché.

M. Gurman ajoute également que la technologie de conduite autonome d'Apple sera dotée d'une puissante machine portant le nom de code Denali, construite autour de quatre des processeurs Mac les plus rapides d'Apple. Ce système serait prêt pour la production de masse mais, là encore, on pense qu'Apple pourrait choisir de le réduire également.

En ce qui concerne le prix, M. Gurman indique qu'Apple avait initialement prévu de vendre la voiture pour au moins 120 000 dollars, mais que la société essaie maintenant de viser quelque chose autour de 100 000 dollars, ce qui la place carrément sur le territoire de la Tesla Model S et de la Mercedes-Benz EQS. Cela n'en fera pas une voiture bon marché, loin s'en faut, mais la technologie impliquée pourrait en valoir le prix. En supposant que la date de sortie prévue en 2026 soit respectée, bien sûr.

Écrit par Oliver Haslam.