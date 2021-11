Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple aurait effectué "une grande partie du travail de base" nécessaire sur un nouveau processeur qui alimentera une future voiture électrique autonome.

La voiture est développée par Apple dans le cadre d un projet secret appelé en interne Titan . Selon Mark Gurman de Bloomberg, étant donné que léquipe silicium dApple a presque fini de travailler sur le processeur de la voiture, lobjectif de lentreprise pour le lancement du véhicule électrique autonome peut être reporté à seulement quatre ans.

Gurman a décrit la puce comme le "composant le plus avancé" quelle ait conçu pour le projet à ce jour. La société prévoit de tester la puce dans sa flotte de véhicules dessai en Californie et vise à terme à fournir « des garanties plus solides que celles disponibles auprès de Tesla et Waymo », selon le rapport.

Le projet Titan, autrement appelé Apple Car, a beaucoup évolué au cours des dernières années. Actuellement, Apple serait en train de concevoir une voiture autonome sans volant. Lintérieur est spacieux, avec un grand écran tactile de style iPad qui exécute une interface utilisateur de type iOS.

Idéalement, la voiture sera vendue aux consommateurs - ou cest le "scénario le plus probable", rapporte Gurman.

Apple souhaite rendre le véhicule compatible avec la norme de système de recharge combiné, afin quil puisse utiliser la plupart des bornes de recharge rapide publiques.

