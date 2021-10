Lapplication de parking RingGo fonctionne désormais via Apple CarPlay

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lapplication de stationnement britannique RingGo fonctionne désormais via Apple CarPlay , permettant aux conducteurs de réserver leurs sessions de stationnement via le système dinfodivertissement plutôt que leur iPhone.

Tant que lutilisateur a installé iOS 14 ou supérieur et lune des plus de 600 voitures compatibles - y compris les modèles dAudi, BMW, Citroën, Fiat, Honda, Jeep et Ford - il peut entrer lemplacement et les détails denregistrement dans le console centrale du véhicule pour payer et activer une session.

« Nous sommes constamment à la recherche de moyens nouveaux et innovants pour rendre RingGo aussi accessible que possible. Notre entreprise avec CarPlay nest pas différente. Nous voulons nous assurer que tous les automobilistes peuvent accéder à tous les outils et services dont ils peuvent avoir besoin en appuyant sur un bouton, pas ne fait que rendre leurs voyages plus faciles, mais plus sûrs », a déclaré le directeur général de RingGo, Peter ODriscoll.

« RingGo offre désormais aux automobilistes davantage de moyens de combiner de manière transparente la navigation, le stationnement, les transports et les routines numériques quotidiennes. Pour nous, il est essentiel déquiper nos conducteurs dune technologie qui augmente lefficacité sur la route. Désormais, les automobilistes nont plus à jongler avec plusieurs appareils. et peuvent trouver tous leurs services requis sur leur console dinfodivertissement intégrée."

Quand est le Black Friday 2021 ? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 26 Octobre 2021

Lapplication RingGo fonctionne également avec Apple Watch, qui affichera les détails de votre session de stationnement et plus encore.