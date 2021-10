Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple prévoit détendre CarPlay pour contrôler tous les aspects du véhicule dun propriétaire, agissant comme son panneau de commande central pour tout manipuler, de la climatisation et du système de chauffage de la voiture, à lalignement des sièges, à la radio, etc.

La société envisage également le logiciel pour héberger des informations sur létat du véhicule, telles que laffichage du compteur de vitesse, de la jauge de carburant et du tachymètre.

Apparemment nommé en interne « IronHeart », le rapport de Mark Gurman via Bloomberg note quune intégration aussi profonde des véhicules nécessiterait le consentement et la coopération des fabricants pour monter à bord.

De plus, compte tenu des premières étapes du développement, il est toujours possible quApple décide finalement dabandonner complètement le projet.

Le mouvement sonne vraiment comme Apple fait un pas de plus pour créer un semblant dune Apple Car très répandue, et bien que la société publie physiquement un véhicule à part entière conçu sur mesure et construit en interne est très probablement au moins un dix ans plus tard, les premières étapes sont sans aucun doute en cours.

Récemment, Apple a fait des sauts plus importants sur le marché automobile en plus de simplement CarPlay. Au cours des dernières années, la société a commencé à proposer CarKey, une carte numérique basée sur NFC que vous pouvez ajouter à votre iPhone ou Apple Watch et qui vous permet douvrir et de démarrer votre voiture sans avoir besoin dun physique traditionnel.

Pour lire laperçu complet de Pocket-lint sur tout ce que nous savons sur une Apple Car potentielle, cliquez ici .

