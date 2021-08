Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Des sources de haut niveau de lindustrie ont déclaré aux journalistes du Korea Times que des dirigeants dApple étaient dans le pays ces derniers temps pour négocier et discuter des plans futurs pour la fabrication de composants de voitures électriques.

Lindustrie des véhicules électriques (VE) est en pleine croissance, et si Apple veut maintenir son statut dentreprise la plus riche du monde, se développer sur un marché aussi lucratif que celui des voitures a certainement beaucoup de sens sur le papier.

Cependant, les fuites justifiées sur lapparence, la préforme ou toute autre chose dune Apple Car ont pratiquement disparu. Apple effectue quelque peu ouvertement des tests sur route pour ses tests internes de voitures autonomes à laide de leurs propres unités LiDAR, mais ces modules sont installés sur nimporte quelle Lexus standard dun parc automobile.

Selon le rapport du Korea Times , les ex dApple "se sont rendus en Corée pour des entretiens commerciaux avec ses partenaires coréens dans les secteurs des semi-conducteurs et de laffichage [et maintenant] la société recherche des partenaires commerciaux en Corée pour son activité EV".

Les initiés pensent quApple a organisé des réunions de niveau "avancé" avec dautres responsables de SK Innovation - la branche de LG qui fabrique des batteries de voitures électriques.

Lune des façons dont Apple prévoit de se démarquer de la concurrence des véhicules électriques est de sapprovisionner en batteries lithium fer phosphate, alias batteries LFP, par opposition aux batteries lithium-ion traditionnellement utilisées dans presque toutes les technologies disponibles aujourdhui.

Les batteries LFP sont considérées comme plus durables en termes de durée de vie des batteries qui peuvent gérer plus de cycles de recharge que les unités li-ion typiques, mais elles ont également une densité dénergie initiale inférieure à celle dune unité li-ion du même poids. et la taille. Ils sont également censés être beaucoup plus sûrs et moins sujets à la surchauffe, ce qui doit figurer en haut de la liste des priorités dApple.

Mais laspect peut-être le plus important de ces batteries est quelles ne contiennent ni nickel ni cobalt - deux ressources qui connaissent généralement des contraintes dapprovisionnement massives et rendraient une production de masse rapide beaucoup plus difficile.

Apple ne serait pas le premier à commercialiser cette nouvelle technologie de batterie LFP, car Tesla les utilise déjà, mais seulement dans un très petit lot de modèles 3 et Y fabriqués en Chine. Le PDG Elon Musk, cependant, a tweeté que la société prévoyait de effectuer une transition complète du lithium-ion au LFP dans un avenir proche.

Le nickel est notre plus grande préoccupation pour augmenter la production de cellules lithium-ion. Cest pourquoi nous passons des voitures de gamme standard à une cathode en fer. Beaucoup de fer (et de lithium) ! – Elon Musk (@elonmusk) 25 février 2021

En ce qui concerne la date de sortie attendue dApple Car, ne prévoyez rien sortir de lentreprise avant au moins 2025, car lanalyste Apple fiable Ming-Chi Kuo affirme que le développement dApple Car en est encore à ses débuts, avec le Cupertino géant visant un lancement aussi tard que 2028 ou au-delà.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 14 Peut 2020 Nous avons planté 1000 arbres grâce à vous