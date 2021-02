Les dernières rumeurs concernant Apple Car pointent vers la chaîne dapprovisionnement au Japon

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les rumeurs concernant Apple Car en sont au stade «pas de fumée sans feu» et il a maintenant été rapporté quApple négocie des accords avec de nombreuses entreprises japonaises de la chaîne dapprovisionnement.

Le rapport vient de Nikkei, qui suggère quau moins six entreprises seraient impliquées dans la production déléments du véhicule. Plus tôt cette semaine, il a suggéré quApple était sur le point de signer un accord de 3,6 milliards de dollars avec Hyundai pour assembler le véhicule aux États-Unis dans les installations de Kia à West Point en Géorgie.

Cependant, Nikkei rapporte également que les fournisseurs restent à être convaincus de lintérêt de rejoindre leffort Apple Car en raison des dispositions strictes dApple et du modèle quApple utilise - une division horizontale du travail - également utilisé dans la production de ses autres produits; divisant essentiellement toute la production en unités plus petites afin quelle soit plus facile à gérer et puisse être travaillée par plusieurs fournisseurs.

Apple a une installation de recherche et développement à Yokohama et leffort de la chaîne dapprovisionnement est apparemment mené à partir de là.

Les fournisseurs du projet ne sont probablement pas très désireux de jouer un rôle de fond dans le projet et en effet Hyundai était apparemment «angoissé» par rapport à laccord tel que rapporté par Reuters, en grande partie parce que le partenariat pourrait devenir une meule et potentiellement saper ses propres efforts en matière de VE.

Les rapports suggèrent que le nouveau véhicule utilisera très probablement la plate-forme E-GMP de Hyundai. Au moins 23 modèles Hyundai et Kia sont déjà en préparation pour cette plate-forme au cours des prochaines années.

Écrit par Dan Grabham.