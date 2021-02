LApple Car sera un véhicule électrique entièrement autonome construit par Kia aux États-Unis

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un autre jour et encore plus de détails émergent sur le travail dApple sur les véhicules autonomes. Mais maintenant, les choses prennent une forme plus substantielle.

Alors quil avait déjà été dit ( et confirmé ) quil était en pourparlers avec Hyundai, CNBC rapporte quun accord semble maintenant proche pour les deux sociétés.

De plus, il semble que la coentreprise produira un véhicule entièrement électrique et entièrement autonome et que la production aura lieu à lusine Kia de West Point, en Géorgie. Hyundai possède un peu plus dun tiers de Kia. Bloomberg rapporte que linvestissement pourrait valoir 3,6 milliards de dollars.

Le nouvel EV sera presque certainement basé sur la plate - forme de véhicule électrique E-GMP de Hyundai dont nous avons déjà parlé. Hyundai a déjà déclaré que 23 modèles Kia et Hyundai sont en route sur la base de la plate-forme. Il semble clair quApple souhaite exploiter le marché des véhicules autonomes qui devrait exploser dans les années à venir - plus de 500 milliards de dollars dici 2026 selon Allied Market Research .

CNBC rapporte que le véhicule entrera en production en 2024, une date que nous avons déjà entendue bien que le rapport suggère également que cette date pourrait être repoussée. Le rapport confirme également que bien que le véhicule serait assemblé par Kia, le véhicule serait un modèle Apple plutôt quun véhicule Kia alimenté par le logiciel Apple.

De plus, le projet ne prend apparemment même pas la peine de considérer les pilotes. "Les premières Apple Cars ne seront pas conçues pour avoir un chauffeur", a déclaré une source citée par CNBC. «Ce seront des véhicules électriques autonomes conçus pour fonctionner sans conducteur et axés sur le dernier kilomètre.

Le «dernier kilomètre» suggère que le projet pourrait se concentrer sur les véhicules de livraison. Le trajet le plus coûteux pour obtenir quelque chose chez vous est le trajet du dépôt local à votre porte et des véhicules toujours plus efficaces à cette fin créeront dénormes économies de coûts à lavenir.

Le rapport suggère également que Hyundai pense que lentreprise lui permettra de poursuivre ses propres ambitions autonomes - il a également un partenariat avec Aptiv pour développer une technologie autonome, y compris le robotaxis.

Linstallation de Kia à West Point a apparemment une capacité de réserve qui pourrait abriter le projet. Il a ouvert en 2010 .

Écrit par Dan Grabham.