(Pocket-lint) - Apple a annoncé quil remodelait sa gamme de cadres et, ce faisant, il a également révélé quil travaillait sur un nouveau projet.

Dan Riccio, qui occupe le poste de vice-président principal de lingénierie pour le matériel Apple depuis 2012, passe maintenant à un nouveau rôle pour se concentrer sur un nouveau projet et rapportera directement au PDG Tim Cook, selon un communiqué de presse dApple . La société na pas précisé, ce qui nest pas surprenant, mais cela pose la question: à quoi Riccio va-t-il consacrer tout son temps pour aller de lavant?

Ça doit être quelque chose de gros, non?

Actuellement, la rumeur dit quApple développe une voiture électrique autonome et un casque éventuellement capable de réalité augmentée ou de réalité virtuelle ou les deux. Il travaille aussi, bien sûr, sur les AirTags et plusieurs mises à jour dans son portefeuille, mais pour que Riccio se voit attribuer un nouveau rôle dédié à un seul projet, il doit sagir de quelque chose de plus que des actualisations de MacBook et des suiveurs déléments.

Apple a noté que Riccio était un chef de file dans la conception, le développement et lingénierie de presque tous les produits Apple - de liMac de première génération à la gamme plus récente d iPhone 5G, en passant par lesMac basés sur M1 et les AirPods Max . Apple a déclaré avoir "augmenté" la capacité de lentreprise à innover.

John Ternus remplace Riccio dans léquipe de direction dApple. Il est vice-président de lingénierie matérielle depuis 2013.

Écrit par Maggie Tillman.