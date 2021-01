Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon certaines rumeurs, Apple travaille sur un véhicule électrique autonome, nommé Project Titan , depuis des années. Les dernières preuves que le projet est toujours en cours se présentent sous la forme de centaines doffres demploi récentes.

La société danalyse GlobalData a repéré la société a publié plus de 300 emplois en 2020, y compris pour «des rôles clés qui indiquent travailler sur la gestion de la batterie, la sécurité routière et lexpérience automobile». Ces offres demploi concernaient apparemment toutes les nouvelles recrues au sein du groupe de projets spéciaux dApple, ou SPG, une unité spéciale de lentreprise basée à Cupertino qui ne travaille que sur des projets évolutifs et innovants.

Quelques-uns des postes SPG quApple espérait combler comprennent:

Et ce ne sont là que quelques-unes des offres demploi. Apple a également publié environ 50 emplois liés à lexpérience numérique de la voiture et aux technologies sans fil . Au cours des six derniers mois, lentreprise a même augmenté la fréquence à laquelle elle publie des emplois en génie électrique .

Bien que le véhicule électrique dApple soit probablement encore loin dêtre commercialisé, il semble que les efforts du projet Titan sintensifient.

Écrit par Maggie Tillman.