Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La semaine dernière, des rapports ont révélé quApple développe un véhicule électrique autonome , et il a discuté avec Hyundai ainsi quavec un certain nombre dautres fabricants de véhicules électriques . Maintenant, plus de preuves ont émergé pour suggérer que ces rumeurs sont valables.

Selon The Verge , Apple a tenu des réunions avec la start-up californienne Canoo, début 2020, pour son propre projet de voiture électrique. Citant des personnes anonymes familières avec les discussions, le rapport affirme quApple et Canoo ont discuté des options dinvestissement et même dacquisition.

La «plate-forme ou planche à roulettes évolutive de véhicule électrique» de Canoo serait ce qui a piqué lintérêt dApple. Il intègre lélectronique de la voiture pour une cabine flexible, complète avec la technologie de direction par câble, même si cette technologie nest "pas encore largement adoptée" dans lindustrie. Cependant, Canoo souhaite apparemment emprunter la voie de linvestissement, ce qui a probablement conduit à léchec des négociations entre les entreprises.

Gardez à lesprit que Reuters a rapporté la semaine dernière que la société basée à Cupertino avait discuté avec Hyundai de la fabrication dun véhicule électrique autonome, avec des objectifs à lancer dès 2024. Tout cela fait partie de leffort de longue date dApple nommé Project Titan. On pense quApple organise des réunions avec un certain nombre de constructeurs automobiles, de Canoo à Hyundai, pour sous-traiter la conception et la fabrication.

Notez que Hyundai et Canoo ont tous deux choisi au début de 2020 de développer des véhicules électriques, mais ce projet ne semble pas lié aux plans dApple.

Canoo a été fondé fin 2017. Il a perdu 182,3 millions de dollars en 2019 et est entré en 2020 avec seulement 29 millions de dollars à son nom, selon un récent dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission . Il a également obtenu un prêt de 7 millions de dollars du programme gouvernemental de protection des chèques de paie contre la pandémie.

Écrit par Maggie Tillman.