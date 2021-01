Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple serait en pourparlers avec Hyundai pour produire un véhicule électrique autonome. Le géant coréen de lautomobile la même confirmé, bien quil ait également révisé ses déclarations pour éventuellement se sauver de la colère de Cupertino.

Jeudi, le Korea Economic Daily a annoncé pour la première fois ses discussions de «stade précoce». Hyundai a par la suite confirmé le développement à Bloomberg , en déclarant: «Apple et Hyundai sont en discussion, mais comme cest à un stade précoce, rien na été décidé.» Hyundai a en outre déclaré à CNBC : "Nous comprenons quApple est en discussion avec divers constructeurs automobiles mondiaux, y compris Hyundai Motor."

En réponse à ces rapports, les actions de Hyundai Motor Company ont grimpé de plus de 20% à la bourse de Corée pendant les négociations de vendredi.

Cependant, Pocket-lint a tenté de contacter Hyundai et un porte-parole a refusé de commenter. Et maintenant, lentreprise séloigne de ses premiers commentaires. Tard jeudi, Hyundai a mis à jour ses déclarations aux médias et admet soigneusement quelle na reçu que des demandes de coopération potentielle de la part dun certain nombre dentreprises. Hyundai a spécifiquement supprimé toute mention dApple.

«Nous avons reçu des demandes de coopération potentielle de diverses entreprises concernant le développement de véhicules électriques autonomes», a précisé Hyundai à Bloomberg . Aucune décision na été prise car les discussions sont à un stade précoce. » Bloomberg a noté que, en nommant initialement Apple, Hyundai «risque la colère» dApple, qui est connue pour son caractère secret sur les produits et les partenariats.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que linitiative de voiture électrique dApple, qui sappellerait Project Titan , était toujours en cours et quelle prévoyait de développer un véhicule électrique autonome . Mais la voiture ne devrait pas être lancée avant 2024.

Pendant ce temps, Hyundai a lancé sa propre marque de véhicules électriques, Ioniq , en août dernier et prévoit de proposer trois véhicules entièrement électriques au cours des quatre prochaines années.

Écrit par Maggie Tillman.