(Pocket-lint) - Il y a eu des rumeurs pendant la meilleure partie dune décennie. Mais oui, Apple pourrait enfin fabriquer une voiture. Reuters sest entretenu avec deux personnes proches du projet et a annoncé quil sera en production dici 2024 avec une technologie de batterie «de niveau supérieur» avec un coût réduit et une autonomie accrue.

Pour éviter toute ambiguïté, les sources affirment que le véhicule sera une voiture de tourisme initialement destinée au marché de masse.

Apple a une équipe qui travaille sur la technologie automobile depuis un certain temps et des rumeurs - que nous avons suivies dans notre fonction Apple Car - ont pointé vers un véhicule complètement nouveau ou simplement une technologie Apple pour dautres voitures dans la même mesure. À un moment donné, il est suggéré quApple ait arrêté de travailler sur le nouveau véhicule pour réévaluer ce quil essayait de réaliser et travailler sur un logiciel qui aurait pu signifier le travail sur CarPlay . En 2019, 190 personnes ont été licenciées de léquipe automobile.

Maintenant, cependant, il pourrait enfin être temps pour le travail dApple de voir le jour. Nous savons depuis un certain temps que le travail sappelle Project Titan dirigé par Doug Field qui avait travaillé chez Apple auparavant et Tesla après cela.

Les entreprises technologiques ont eu du mal à se lancer dans lautomobile, tout comme les entreprises automobiles établies ont intégré plus de technologie dans leurs processus désuets. Lannée dernière, Dyson a dû mettre en œuvre ses travaux sur une voiture électrique - conçue et développée au Royaume-Uni. James Dyson a révélé plus tard la voiture et, surtout, la technologie de batterie à semi-conducteurs exclusive - pour laquelle Dyson est connu - sera utilisée ailleurs. Et les luttes de Tesla au fil du temps sont bien documentées.

