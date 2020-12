Waze désormais pris en charge sur le tableau de bord Apple CarPlay

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a introduit CarPlay Dashboard dans iOS 13, permettant aux conducteurs de voir une vue décran partagé plus pratique de la navigation, des instructions détaillées et des commandes multimédias.

À lorigine, CarPlay Dashboard ne prenait en charge que Apple Maps, bien quaprès iOS 13.4 ait permis aux développeurs tiers dajouter une prise en charge, Google Maps est apparu et il semble maintenant que Waze arrive.

Selon MacRumors , certains de ses utilisateurs de forum ont déclaré que Waze était désormais intégré à la fonction Dashboard. Les utilisateurs ont également déclaré que la mise à jour semble également introduire un guidage de voie dans lapplication.

La prise en charge signifie que les conducteurs nauront plus à basculer entre lapplication de navigation Waze et les commandes multimédias, tout étant accessible à partir du tableau de bord à écran partagé. Auparavant, si vous vouliez utiliser Waze et Spotify par exemple, vous deviez ouvrir les applications séparément sur linterface CarPlay et basculer entre elles.

Vraisemblablement, la fonctionnalité est en cours de déploiement, donc si vous montez dans votre voiture aujourdhui, lancez Waze et quelle napparaît pas sur le tableau de bord, elle arrivera probablement dans les semaines à venir. Assurez-vous que la dernière version de Waze est téléchargée depuis lApp Store.

Vous pouvez tout lire sur CarPlay et son fonctionnement dans notre fonction distincte. Nous avons également une fonctionnalité sur les voitures compatibles avec CarPlay .

Écrit par Britta O'Boyle.