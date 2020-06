Quest-ce que Apple CarKey et comment va-t-il révolutionner la conduite?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités logicielles lors de la WWDC 2020 , couvrant son portefeuille complet dappareils et présentant certaines de ce à quoi vous pouvez vous attendre dans un avenir proche et lointain.

Lune de ces choses est la prise en charge des clés de voiture numériques, avec la possibilité de déverrouiller votre voiture à laide de votre iPhone ou Apple Watch. Mais que sont exactement les clés numériques, comment fonctionneront-elles et quand pouvez-vous vous attendre à ce quelles arrivent?

Apple CarKey sera un nouveau service sur les appareils Apple qui prend en charge les clés de voiture numériques.

Cela signifie que vous pouvez utiliser votre iPhone ou Apple Watch pour déverrouiller votre voiture à laide de NFC. Cela ressemble beaucoup à lapproche adoptée pour Apple Pay, vous permettant dutiliser une identification numérique sécurisée via NFC (communication en champ proche). Comme Apple Pay, vos clés de voiture numériques seront stockées en toute sécurité dans Apple Wallet.

Il vous suffira de déposer votre iPhone sur le plateau du smartphone dans la voiture et dappuyer sur start, à quel moment vous pourrez partir. Vous navez pas besoin de laisser le téléphone sur le plateau - il suffit de le reconnaître, vous pouvez ensuite le remettre dans votre poche.

À lavenir, Apple dit quil étendra les fonctionnalités pour prendre en charge la puce Apple U1 - cest le module ultra-large bande qui est dans liPhone permettant une conscience spatiale plus détaillée - ce qui signifie que vous naurez pas à retirer la clé de votre poche pour déverrouiller la voiture - cela fonctionnera sur la proximité.

Cela nous amène à penser que la future Apple Watch 6 pourrait également prendre en charge cette fonctionnalité, même si nous doutons que vous irez nimporte où sans votre téléphone dans votre poche.

Apple CarKey prendra en charge lApple Watch, mais sous sa forme actuelle conçue pour déverrouiller la voiture uniquement - vous devrez toujours déposer votre téléphone sur le smartphone pour vous authentifier et démarrer la voiture.

Ce qui est unique avec CarKey, cest que cest Apple qui prend en charge, sintègre dans Apple Wallet et qui est susceptible dattirer de nombreux constructeurs automobiles et clients.

Sans la nécessité dune clé physique - juste un moyen dauthentification numérique sécurisée - permet une flexibilité dans les services qui peuvent être offerts. Vous pouvez partager votre clé avec quelquun, par exemple, donc si vous voulez prêter votre voiture à quelquun, vous pouvez lui accorder laccès en lui envoyant une clé numérique.

Vous pouvez également définir des limites ou des restrictions sur cette clé numérique - y compris des choses comme la limitation des vitesses de pointe, le volume de la stéréo ou la puissance en chevaux disponible. BMW dit que vous pouvez avoir jusquà cinq utilisateurs supplémentaires pour couvrir toute la famille.

Apple dit que vous pourrez partager des clés via iMessage et bien sûr, si vous perdez votre appareil, vous pouvez annuler votre clé via iCloud afin que votre voiture soit toujours sécurisée.

Au moment de lannonce, la BMW Série 5 2021 a été annoncée comme la première voiture à prendre en charge Apple CarKey. Ce nest pas la première fois que BMW et Apple travaillent ensemble - BMW a été le premier à prendre en charge liPod, ainsi que le premier à proposer également CarPlay sans fil.

Cependant, laccord va beaucoup plus loin que la BMW Série 5, car il comprend: 1, 2, 3, 4, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M et Z4 sils sont fabriqués après le 1er juillet 2020, selon à BMW. Apple CarKey sera également disponible dans 45 pays, cest donc une chose répandue.

Ne vous attendez pas non plus à ce quil soit limité à BMW - de nombreux grands fabricants prennent en charge les clés numériques et nous pouvons nous attendre à une assistance plus large à lavenir, comme nous le verrons ci-dessous.

Cest un problème potentiel pour quiconque compte sur les services numériques. BMW a confirmé que vous aurez jusquà 5 heures de réserve dénergie pour Apple CarKey si le téléphone devait séteindre car il était à court de courant.

En réalité, ces types de services dauthentification utilisent très peu dénergie, donc même si votre téléphone est mort, vous aurez cette fenêtre de 5 heures quand il devrait encore fonctionner.

Vous pensez peut-être que cela a déjà été fait en grande partie - eh bien, cela a été le cas et non. Les clés de voiture numériques sont nouvelles et passionnantes, mais se répandent lentement dans la communauté automobile. La plupart des voitures modernes prennent en charge lentrée sans clé - il vous suffit davoir la clé dans votre poche - et beaucoup prennent en charge le démarrage et la conduite sans clé.

Alors quun certain nombre de fabricants prennent en charge les fonctions de touches numériques via leurs propres applications, il est important quil y ait normalisation. Cela vient du Connected Car Consortium (CCC), dont Apple et BMW sont membres du conseil dadministration - aux côtés de General Motors, Honda, Hyundai, LG Electronics, Panasonic, Samsung et Volkswagen.

Parmi les autres membres de la CCC, citons Mercedes, Toyota, Ford et plus encore, vous pouvez donc vous attendre à une large participation à Apple CarKey à lavenir.

Certains ne seront probablement jamais inclus: Tesla offrant déjà des fonctions avancées via sa propre application et croyant fermement en sa propre technologie, nous doutons que Tesla verrait la nécessité de simpliquer, mais lorsque des entreprises comme Toyota et VW simpliquent, cest potentiellement va être extrêmement répandu.

Le CCC étudie également la nouvelle génération de clés de voiture numériques qui utilise la technologie ultra-large bande, BMW affirmant que les progrès dans ce développement progressent bien - ce qui correspond à Apple qui prévoit de le prendre en charge en 2021.

Apple et BMW ont confirmé que ces fonctionnalités seront disponibles en 2020 et nous pensons que cela signifie quelles viendront avec la poussée iOS 14 - que nous prévoyons de voir autour de septembre 2020.

Nous ne nous attendons pas à une prise en charge ultra-large bande plus avancée pour une autre année, mais en 2021, il y aura probablement plus de flexibilité en ce qui concerne lutilisation des clés de voiture numériques avec votre appareil Apple.